“الكنابست “ تقرر تصعيد الحركات الاحتجاجية بتنظيم إضرابات مفتوحة





أعلن المجلس الوطني لنقابة “الكنابست “ أمس تصعيد الحركات الاحتجاجية المنددة بإلغاء التقاعد النسبي من طرف الحكومة وللثلاثية بعد نجاح إضراب الـ 04 أيام الأخير وذلك من خلال شن حركات احتجاجية وطنية وولائية غاضبة تتمثل في إضراب مفتوح ، إضرابات دورية، اعتصامات إلى غاية استجابة الحكومة إلى مطلب الطبقة الشغيلة خاصة تلك الناشطة في قطاع الوظيفة العمومية .وحسب النقابة فان المجلس الوطني يفوض المكتب الوطني تحديد طبيعة الحركة الاحتجاجية مع التكتل النقابي الخبر الذي وفي بيان إعلامي له ندد بالتصريحات الاستفزازية و الإقصائية و الاحتقارية أحيانا الصادرة عن بعض المسؤولين ووضع القواعد العمالية في جميع القطاعات و كل النقابات المتفرجة أمام مسؤولياتها التاريخية تجاه الملفات المرفوعة ( التقاعد – قانون العمل – القدرة الشرائية ( وأعلن عن تصعيد الحركة الاحتجاجية من حيث المبدأ بكل الأشكال القانونية المتاحة ( إضراب ،تجمعات ، مسيرا ت ودلك .في انتظار عقد بعض النقابات لمجالسها الوطنية حيث يبقى الفصل النهائي في تاريخ وشكل الاحتجاج في اجتماع التكتل النقابي يوم السبت 05 نوفمبر الجاري وطالب التكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات تدعو كل العمال و الموظفين توحيد الجهود و رص الصفوف و التجند لإنجاح الحركات الاحتجاجية لتحقيق المطالب المرفوعة.

عادل امين