بن غبريت تعلن عن تسجيل نحو 29 ألف ملف للتقاعد النسبي





عادل امين

كشفت وزيرة التربية الوطنية “نورية بن غبريت” إن عدد طلبات التقاعد التي تقدم بها الأساتذة وموظفي قطاع التربية خلال السنة الجارية 2016 بلغت لحد الساعة مستويات قياسية لم تسجل مند زمن بالقطاع حيث بلغت إلى حد الآن 28720 ملفا والرقم مرشح للارتفاع .وتساءلت الوزيرة عن كيفية الذهاب إلى مدرسة نوعية التي هي مطلب مشروع للمجتمع ونحن نسجل خروج هذا العدد الكبير من الأساتذة الذين يتمتعون بالخبرة الكبيرة.وأضافت الوزيرة خلال تقديمها لعرض حول قطاع التربية أمام لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني أن ارتفاع عدد المستفيدين من التقاعد عرف ارتفاعا منذ 2013 أي بعد دخول النظام التعويضي الجديد للموظفين حيز التنفيذ خاصة ما تعلق بالتقاعد المسبق.كما ذكرت الوزيرة بقيام وزارتها في وقت سابق بعقد سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعين في القطاع ووزارة العمل لغرض عرض الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بالتقاعد وعرض الوضعية الإحصائية للتقاعد النسبي منذ 1998 مع تقديم الإسقاطات المنتظرة إلى غاية سنة 2030 . وكان رئيس اللجنة قد تطرق إلى أسباب ودواعي هذا الاجتماع خاصة بعد لقائه وأعضاء اللجنة بممثلي نقابات التربية والاستماع إلى انشغالاتهم قبل أن تقدم الوزيرة عرضا مفصلا تطرقت فيه إلى قضايا عدة تخص القطاع على غرار التقاعد المسبق مقدمة أرقاما دقيقة وسلسلة اللقاءات التي جمعتها مع الشركاء الاجتماعيين كما تناولت ملف الكتب المدرسية الجديدة وعملية إعدادها من تأليف ومراجعة واعتماد وطبع ثم أعطت “بن غبريت” نبذة عن العمليات التكوينية التي مست كل أصناف موظفي القطاع.أعضاء لجنة التربية بدورهم قاموا بطرح أسئلتهم وانشغالاتهم التي مست مجالات عديدة من تسيير المدارس الابتدائية وأخطاء الكتب الجديدة، التكوين، التوظيف.