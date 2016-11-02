اتصالات الجزائر تؤكد عدم تطبيق الرقابة على مواقع الانترنت





طمأنت “اتصالات الجزائر” أول أمس زبائنها بشأن “نجاعة” خدمتها عبر الانترنت مشيرا إلى “عدم تطبيق أي رقابة على مواقع الانترنت”، في بيان لها أوضحت شركة اتصالات الجزائر أنه بخصوص “مواقع الانترنت التي يتم ايواء محتوياتها بالجزائر تضمن اتصالات الجزائر خدمة ناجعة. بالفعل لم يتم تسجيل أي بلاغ (...) و لا يتم تطبيق أي رقابة على مواقع الانترنت”، وبشأن المواقع التي يتم إيواء محتوياتها بالخارج توضح اتصالات الجزائر أن دورها يقتصر على النقل عبر قاعدة دولية موزعة على نقطتين (الجزائر العاصمة وعنابة)، وحسب المتعامل فان “هذه القاعدة الدولية تستعمل من قبل كافة المتعاملين في الجزائر لاسيما للانترنت من الجيل الثالث والرابع وذلك بطريقة شفافة ومرنة”، وتؤكد شركة اتصالات الجزائر على “قدرتها على البث” التي “تعتبر كافية إلى حد كبير” لتلبية احتياجات زبائنها حسب ذات البيان.