وجه تعليمات للمستشفيات بعدم رفض استقبال المرضى
بوضياف يمهل ممون مراكز مكافحة السرطان شهرا لتوفير قطع الغيار بالجزائر
01.11.2016
وجه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف إنذارا شفهيا شديد اللهجة لممون مراكز مكافحة السرطان وطالبه بضرورة فتح فرع بالجزائر العاصمة في أجل أقصاه شهر محملا إياهم تأخر مرضى السرطان في العلاج نتيجة عدم توفير قطع غيار الأجهزة الطبية في ظرف وجيز وقد منع الوزير القائمين على مراكز مكافحة السرطان من رفض استقبال المرضى بسبب الأعطاب التي تتعرض لها أجهزة العلاج بالأشعة وذكر الرجل الأول على القطاع أن الجزائر تستعد لاستلام هياكل صحية جديدة نهاية السنة الجارية وقال الوزير أن مصالحه ستتخذ إجراءات خاصة ضد المخالفين لهده التعليمات وأشار في ذات السياق أن قطاع الصحة قد تجاوز المشاكل والعراقيل التي كان يتخبط فيها خاصة مع تدخل مختصين من مركز الطاقة الذرية الذين ساهموا في حل المشاكل العالقة حسب ما أكده بوضياف.وعلى هامش حفل توزيع شهادات النجاح لحوالي عشرين مكونا في الحماية من الأشعة من بينهم أطباء ومختصين في الفيزياء صرح الوزير أن مجانية العلاج حق لكل المرضى تكفله الدولة لكل مواطنيها وفي هذا الإطار أعلن بوضياف عن انعقاد مجلس وطني نهار اليوم حول تسيير المؤسسات الاستشفائية يتمحور حول موضوع حسن استقبال المرضى على مستوى الهياكل الصحية وتندرج هذه اللقاءات ضمن برنامج الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية .من جهتها كشفت رئيسة قسم التداوي بالأشعة على مستوى مركز مكافحة السرطان بعنابة الدكتورة رجاء عثمان على أهمية التكوين المتواصل في هدا المجال لتحسين مستوى التكفل بالمرضى وهدا في تصريح خصت به جريدة آخر ساعة على هامش حفل توزيع شهادات النجاح في تكوين الحماية من الأشعة الدي أقيم على مستوى وزارة الصحة يوم الاثنين حيث احتلت الدكتورة عثمان رأس القائمة ووعدها وزير الصحة بتكوين آخر في فيينا رفقة زملائها من المتفوقين من الدفعة الأولى في القريب العاجل وقالت الدكتورة لآخر ساعة أن مراكز مكافحة السرطان تعاني نقصا كبيرا في المختصين مما يزيد من ضغط العمل بالمقارنة مع العدد الكبير للمرضى المتوافدين على المركز من ولاية عنابة وضواحيها حيث وصلت أعدادهم إلى ثمانين مريضا يوميا وتتمثل مهمة المتخرجين في تكوين العاملين بمراكز مكافحة السرطان إضافة إلى وضع مخططات وقوانين للنهوض بهده المراكز وتوعية المرضى. للعلم فان تركيا تستقطب حاليا المئات من الجزائريين للعلاج من السرطان حيث يستقبل مركز أنادول 700 مريض جزائري سنويا 20 بالمائة منهم مصابون بسرطان الرئة و15 بالمائة من مرضى سرطان الثدي والقولون، إلى جانب 5 بالمائة ممن يعانون سرطان الجهاز الهضمي.
حنان بن خليفة
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