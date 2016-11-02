تنحية مدير وحدة «الجزائرية للمياه»عنابة

قررت المديرية العامة لمؤسسة «الجزائرية للمياه» مطلع الأسبوع الجاري تنحية مدير وحدة المؤسسة بولاية عنابة وذلك بعد أقل من سنة من توليه منصبه، حيث تم تنصيب مكانه مدير وحدة المؤسسة بولاية سوق أهراس الذي جرت مراسم تنصيبه أمس، أما المدير السابق فسيعود إلى منصبه مديرا للتجارة في منطقة عنابة، كما قررت المديرية العامة تنحية مدير وحدة الطارف الذي تم تعيين مكانه المديرة السابقة لوحدة عنابة، وما تجدر الإشارة إليه فإن هذه التنحيات تؤكد عدم رضى المديرية العامة على واقع القطاع في الولايتين وخصوصا في ولاية عنابة التي مر على وحدتها أربعة مديرين منذ حل شركة المياه والتطهير للطارف وعنابة «سياتا» مطلع سنة 2015 بسبب مشاكل الفساد التي هزتها، هذا بالإضافة إلى رغبة والي عنابة في جعل سنة 2017 سنة المياه في الولاية التي عانت كثيرا في السنوات الأخيرة من مشكل انقطاع المياه لفترات طويلة، دفع الإدارة العامة في العاصمة إلى العمل على السير ضمن هذا المنهج، وهو ما يؤكد على أن المسؤولية ستكون كبيرة أمام المدير الجديد الذي تواجهه العديد من التحديات والملفات الثقيلة.

و. هـ