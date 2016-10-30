بن غبريط تفرج عن حركة في سلك الأمناء العامين لمديريات التربية





أفرجت وزارة التربية الوطنية أمس الأحد عن حركة في سلك الأمناء العامين لمديريات التربية مست 19 ولاية ويتعلق الأمر بكل من ولايات إيليزي، تمنراست، غرداية، الطارف، عنابة، عين تموشنت، النعامة، ورقلة، تيزي وزو، الجزائر غرب، وهران، البويرة، الوادي، المسيلة.

عادل امين

الأمناء العامين الجدد بالإضافة إلى مديري التربية ال08 تم تنصيبهم من طرف وزيرة التربية “ نورية بن غبريت” عقب اجتماع ترأسته الوزيرة مع الأمناء العامين لمديريات التربية بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية وبحضور الإطارات المركزية.وفي هذا الإطار كشفت مصادر من مديرية التربية لولاية عنابة عن تعيين السيدة “ بن طاهر نادية” في منصب الأمين العام السابق “ لقريعي عبد الحفيظ” للعلم أن ذات المسؤولة التربوية كانت مديرة ثانوية بولاية قسنطينة قبل أن يتم ترقيتها إلى منصب أمين عام لمديرية التربية لولاية عنابة.من جهتها أكدت الوزارة في بيان لها على صفحتها على الفايسبوك أن وزيرة التربية الوطنية عقدت اجتماعا للأمناء العامين لمديريات التربية أول أمس السبت بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية وبحضور الإطارات المركزية أين أبرزت من خلاله معالي الوزيرة المهمة المنتظرة منهم بتوليهم هذه الوظيفة الهامة في تسيير الإدارة التربوية المحلية و قد تطرقت إلى ضرورة التحلي باليقظة والالتزام بتطبيق قواعد العمل الجماعي ضمن فريق عمل، الذي ينشط تحت السلطة المباشرة لمدير التربية للولاية، لصالح التلميذ بالدرجة الأولى والجماعة التربوية، كما أكدت على ضرورة العمل وفق النصوص القانونية والتنظيمية سارية المفعول وفتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين حسب رزنامة معدة مسبقا بالاتفاق مع هؤلاء.