الحكومة غير قادرة على إجراء الإصلاحات لقلة كفاءتها ونزاهتها

فتح رئيس جبهة التغيير،عبد المجيد مناصرة، النار على الحكومة موضحا بأنها تتميز بقلة الكفاءة والنزاهة وهو مالا يؤهلها لإجراء أي إصلاحات كانت لإخراج الجزائر من الأزمة التي تتخبط فيها لاسيما بعد انخفاض أسعار البترول حسبه. وكذب ذات المتحدث في كلمة له خلال منتدى تشكيلته بالعاصمة، وجود نموذج اقتصادي جديد مثلما تدعيه الحكومة بقدر وجود غموض وتخبط وإرباك، موضحا بأن هذه الحكومة غير مؤهلة وغير قادرة على إجراء هذه الإصلاحات في ظل مستقبل قريب مخيف نتيجة انخفاض أسعار البترول وارتفاع تكاليف المعيشة فضلا على قلة الكفاءة والنزاهة للحكومة. وقال مناصرة بأن المراكز الدراسية الغربية الإستراتيجية تساءلت هل الجزائر قادرة على التحمل؟ مشيرا بان الحل موجود في إرادة حقيقية لمباشرة إصلاحات اقتصادية وسياسية. وفي هذا السياق دعا الرجل الأول في جبهة التغيير الحكومة إلى تغيير سلوكها و اللجوء إلى الحوار مع الشركاء السياسيين، الاقتصاديين والاجتماعيين كون الجزائر مستهدفة حسبه. وفيما تعلق بترشح عبد العزيز بوتفليقة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، أردف مناصرة بأن الحديث عن عهدة خامسة أمر سابق لأوانه، وأشار في سياق ذي صلة إلى اعتراضه على تشكيل هيئة مراقبة الانتخابات التي لا تقدم ولا تؤخر في نزاهة الانتخابات حسب قوله.

سارة.ش