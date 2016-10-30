بوتفليقة يتفقد مشروع المسجد الكبير





قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأحد بزيارة عمل و تفقد لمشروع مسجد الجزائر الكائن ببلدية المحمدية بقلب خليج الجزائر، وكان رئيس الدولة مرفوقا خلال هذه الزيارة بالوزير الأول عبد الملك سلال ووزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون و وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى و رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله و والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، يعتبر مسجد الجزائر الجاري انجازه اكبر مسجد في إفريقيا و الثالث في العالم بعد مسجد الحرم بمكة المكرمة و المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة (العربية السعودية) حيث يتسع ل 120.000 مصل. كما يضم أعلى منارة (مئذنة) في العالم يصل طولها إلى 265 متر، وكان رئيس الجمهورية قد وضع الحجر الأساس لمسجد الجزائر يوم 31 أكتوبر 2011

وحيد.هـ