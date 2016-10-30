قطب سكني جديد بـ 21000 سكن في عين جبارة





كشف والي ولاية عنابة يوسف شرفة أمس خلال زيارته الميدانية إلى المشاريع السكنية التي تنجز بكل من منطقة عين جبارة والقنطرة أنه تقرر تحويل منطقة عين جبارة إلى قطب سكني جديد يضم 21000 سكن من مختلف الصيغ.

مازوز بوعيشة





حيث قال شرفة أن هذا القرار جاء بعد نجاح تجربة القطب السكني بذراع الريش والكاليتوسة ببلدية برحال مشددا في ذات السياق على ضرورة تنسيق الجهود وتكثيفها بين الأجهزة التنفيذية والأطراف الفاعلة والعمل بمخطط شامل لتوفير كل ما يحتاجه المواطن بالقطب السكني الجديد بعين جبارة بدءا من تشييد السكنات وفق المعايير المطلوبة مرورا بإنجاز قنوات الصرف الصحي وكذا العمل على توفير الطاقة اللازمة للسكان ناهيك عن قنوات الري وذلك لأن القطب السكني سيقطن به 120 ألف مواطن وهو ما يستدعي توفير جميع ضروريات وكماليات العيش الكريم. فقال شرفة أن الدولة قد اقتنت من عند الخواص بمنطقة عين جبارة والقنطرة 180 هكتارا بغلاف مالي قدر بـ 64 مليار سنتيم من أجل بناء هذا القطب السكني الجديد بعين جبارة بجميع مرافقه بدءا من بناء السكنات الاجتماعية وسكنات الترقوي المدعم وسكنات عدل وغيرها إضافة إلى بناء المدارس والمتوسطات والثانويات وكذا المراكز الأمنية وغيرها من المرافق العمومية التي يحتاج إليها المواطن ناهيك عن بناء مرافق ترفيهية للتسلية والحدائق والمساحات الخضراء. من جهة أخرى أمر يوسف شرفة المسؤولين المحليين بضرورة حماية الأراضي التي اشترتها الدولة بمنطقة عين جبارة من جميع التجاوزات والاعتداءات مهما كان نوعها مشيرا أن هذه الملكية العمومية خصصت لبناء القطب السكني الجديد بجميع مرافقه هذا وقد انطلق في عين جبارة انجاز 1200 وحدة سكنية في انتظار تشييد أكثر من 3000 سكن بذات الموقع فيما أنجزت بالقنطرة 1900 سكن في حين ينتظر تجسيد حوالي 8000 سكن بذات الموقع.





منح مشروع التهيئة الداخلية لبرنامج 1900 سكن بالقنطرة للشركة التركية





منحت السلطات المحلية بعنابة مشاريع التهيئة الداخلية وبناء المرافق العمومية بمشروع 1900 مسكن بالقنطرة إلى الشركة التركية وذلك لتفادي الأخطاء المرتكبة بكل من القطب السكني بالكاليتوسة وغيرها حيث كلفت الشركة التركية المنجزة للمشروع بمشاريع التهيئة الداخلية وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها والشروط والمعايير المتفق عليها حيث أوضح المسؤول عن الولاية أنه سبق وأن منحت مشاريع التهيئة الداخلية لمؤسسات أخرى غير المؤسسة المنجزة لبناء المشروع السكني إلا أنها لم تنجز بطرق جيدة هذا ما دفع السلطات المحلية لمنح مشاريع التهيئة الداخلية والمرافق لنفس الشركة المنجزة للمشروع السكني وتجدر الإشارة إلى أن المسؤول الأول عن الولاية أبدى رضاه على السكنات المنجزة بمشروع 1900 سكن بالقنطرة.





الشروع في توزيع السكنات الاجتماعية بدءا من مارس المقبل بذراع الريش





كشف والي عنابة أمس على هامش زيارته إلى المشاريع السكنية بعين جبارة والقنطرة أنه يمكنهم بداية من مارس المقبل الشروع في توزيع السكنات الاجتماعية بالقطب السكني بذراع الريش على المستفيدين منها لأنه يوجد عدد معتبر من السكنات المغلقة والتي يمكن توزيعها بدءا من مارس 2017 وفي ذات السياق كشف ذات المسؤول أنهم طالبوا بالإسراع في وتيرة الأشغال بـ 2000 وحدة سكنية عدل بذات المنطقة فيما أعطيت الموافقة لإنجاز 1500 سكن ترقوي وكذا إعطاء الموافقة للوكالة العقارية من أجل إنشاء تجزئة بذراع الريش خاصة بالسكن الترقوي الفردي لكي يكون بهذا القطب سكنا ترقويا جماعيا وآخر فرديا.





توزيع 740 سكن عدل ديسمبر المقبل بذراع الريش





أما فيما يخص توزيع سكنات عدل بولاية عنابة وأنه سيتم توزيع 740 سكن عدل على المستفيدين منه شهر ديسمبر المقبل وذلك بالقطب السكني ذراع الريش.





إنجاز حظيرة تسلية ومركزين تجاريين بذراع الريش





أمضى والي عنابة يوسف شرفة الخميس المنصرم القرار النهائي لإنجاز حظيرة للتسلية بذراع الريش على مساحة تقدر بـ 7 هكتارات حيث ستنطلق المقاولة المكلفة بإنجازه في الأشغال خلال الأيام القليلة المقبلة هذا إضافة إلى إعطاء الموافقة لبناء مركزين تجاريين يقدمان الخدمة لجميع سكان المنطقة وفي هذا الصدد كشف شرفة أنهم تلقوا الكثير من الطلبات من قبل الخواص. من جهة أخرى سينطلق أول تجهيز عمومي ممثل في قاعة رياضات في الأشغال هذه الأيام وتجدر الإشارة إلى أن الوالي أكد أن الهدف بناء حظيرة التسلية وقاعة رياضات ومركزين تجاريين وتقديم أحسن الخدمات للسكان وكذا توفير المستلزمات الضرورية والكمالية للمواطنين.