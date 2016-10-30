الفصل في ملف وكالات السفر هذا الأسبوع

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أكد المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة يوسف عزوزة، أن الفصل في ملف وكالات السياحة و الأسفار المرخص لها والتي يتجاوز عددها 150 وكالة سيتم قبل نهاية الأسبوع الجاري، وذلك استعدادا لتنظيم أفضل لموسم العمرة، وأوضح يوسف عزوزة أنه قد تم مصادقة جميع الأطراف على عقود الوكالات التي أبرمت بين الجانب السعودي و وكالات السياحة و الأسفار، في انتظار انطلاق مرحلة الترخيص من قبل وزارة الحج السعودية لتنظيم موسم العمرة، وقال إن وكالات السياحة والأسفار قد أودعت لحد الساعة أزيد من 150 ملف لدى الديوان الوطني للحج والعمرة.

وحيد. هـ