دعت جميع البرلمانيات لتسجيل موقفهن التاريخي
المرأة العاملة تحذر الحكومة من حرمانها من التقاعد النسبي
29.10.2016
عادل امين
حذرت اللجنة الوطنية للمرأة العالمة في قطاع التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين “ الانباف” امس الحكومة من مغبة اتخاذ القرار دون التفاوض والحوار مع النقابات المستقلة الشريك الاجتماعي الفعلي.وحسب البيان الدي تلقت “اخر ساعة” نسخة منه اكدت اللجنة المذكورة “ انه في الوقت الذي كانت فيه المربية بقطاع التربية تطمح و تسعى لالتفات الحكومة و الوزارة لها و لمطالبها في تخفيض سن التقاعد و تمديد عطلة الأمومة ، و إعطائها حقها في ساعات الرضاعة ، و كذا توفير دور الحضانة اللائقة بها لرعاية ابنائها فكريا و جسديا ، و كذا الأخذ بعين الاعتبار وضعيتها الاجتماعية في التعيينات والتنقلات ، و غيرها من المطالب التي توفر لها حياة مهنية و اجتماعية كريمة و مستقرة خدمة لأبنائنا التلاميذ وحفاظا على تماسك الأسرة و المجتمع ها هو قرار الثلاثية المصادق عليه من طرف الحكومة ينزل عليها كالصاعقة ، و يحرمها من حقها في التقاعد النسبي الذي كان الملجأ الوحيد لها عندما تضيق بها الأمور ويتعذر عليها التوفيق في الجمع بين مسؤولياتها الأسرية و المهنية نتيجة الأمراض المزمنة المتعددة التي تصيبها”.وأضاف البيان “ إن هذا القرار الاستعجالي والمتسرع غير المدروس إجحافا في حق المربية ، و في حق التلاميذ أيضا لأن المردود و العطاء لا يمكن أن يكون بنفس الوتيرة طيلة كل مسيرتها المهنية . كما أعلنت رفضها و بشدة هذا القرار المجحف في حق جميع الموظفين والعمال عامة و المرأة العاملة خاصة تدعو كل العاملات في مختلف القطاعات المنضويات تحت لواء النقابات المستقلة المشكلة للتكتل النقابي والمربيات الوقوف مع مطالب التكتل للحفاظ على الحق المكتسب الذي أقره المرسوم 97/13 كما تدعو جميع البرلمانيات للتسجيل موقفهن التاريخي باعتبارهن عاملات موظفات و أمهات ، و هن الأقرب للإحساس بمعاناة المرأة العاملة.
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