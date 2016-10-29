المرأة العاملة تحذر الحكومة من حرمانها من التقاعد النسبي

عادل امين

حذرت اللجنة الوطنية للمرأة العالمة في قطاع التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين “ الانباف” امس الحكومة من مغبة اتخاذ القرار دون التفاوض والحوار مع النقابات المستقلة الشريك الاجتماعي الفعلي.وحسب البيان الدي تلقت “اخر ساعة” نسخة منه اكدت اللجنة المذكورة “ انه في الوقت الذي كانت فيه المربية بقطاع التربية تطمح و تسعى لالتفات الحكومة و الوزارة لها و لمطالبها في تخفيض سن التقاعد و تمديد عطلة الأمومة ، و إعطائها حقها في ساعات الرضاعة ، و كذا توفير دور الحضانة اللائقة بها لرعاية ابنائها فكريا و جسديا ، و كذا الأخذ بعين الاعتبار وضعيتها الاجتماعية في التعيينات والتنقلات ، و غيرها من المطالب التي توفر لها حياة مهنية و اجتماعية كريمة و مستقرة خدمة لأبنائنا التلاميذ وحفاظا على تماسك الأسرة و المجتمع ها هو قرار الثلاثية المصادق عليه من طرف الحكومة ينزل عليها كالصاعقة ، و يحرمها من حقها في التقاعد النسبي الذي كان الملجأ الوحيد لها عندما تضيق بها الأمور ويتعذر عليها التوفيق في الجمع بين مسؤولياتها الأسرية و المهنية نتيجة الأمراض المزمنة المتعددة التي تصيبها”.وأضاف البيان “ إن هذا القرار الاستعجالي والمتسرع غير المدروس إجحافا في حق المربية ، و في حق التلاميذ أيضا لأن المردود و العطاء لا يمكن أن يكون بنفس الوتيرة طيلة كل مسيرتها المهنية . كما أعلنت رفضها و بشدة هذا القرار المجحف في حق جميع الموظفين والعمال عامة و المرأة العاملة خاصة تدعو كل العاملات في مختلف القطاعات المنضويات تحت لواء النقابات المستقلة المشكلة للتكتل النقابي والمربيات الوقوف مع مطالب التكتل للحفاظ على الحق المكتسب الذي أقره المرسوم 97/13 كما تدعو جميع البرلمانيات للتسجيل موقفهن التاريخي باعتبارهن عاملات موظفات و أمهات ، و هن الأقرب للإحساس بمعاناة المرأة العاملة.