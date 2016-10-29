إقالة مدير الخدمات الجامعية بسكيكدة





أقيل مدير الخدمات الجامعية لولاية سكيكدة” مولود فالوتي “ من منصبه بقرار صادر عن الإدارة العامة بالجزائر العاصمة، وجاء قرار تنحية “ فالوتي” من منصبه بعد جلوسه على كرسي رئاسة الخدمات الجامعية طيلة 12 سنة، ورغم أن أسباب الإقالة لم يتم التصريح بها ، إلا أن مصادر ذكرت” لآخر ساعة” أن ملفات سوداء كثيرة وضعت على مر السنوات على مكتب المدير العام بخصوص ملف الخدمات الجامعية بسكيكدة بدءا من شكاوي التنظيمات الطلابية من كارثية وضعية الإقامات الجامعية وصولا لوجود لوبيات تتحكم في المجال لسنوات عديدة جعلت الأحياء الجامعية تفتقر لأبسط الأمور كالماء ، إضافة إلى رداءة الوجبات الغذائية وأيضا ملف النقل الجامعي الذي ألهب الجامعة خلال السنوات الأخيرة وجعل استقرارها مهددا لولا تدخل الجهات المعنية بوضع حلول ترقيعية أدت إلى إطفاء لهيب الأزمة.وتعد إدارة الخدمات الجامعية بسكيكدة ، المديرية الوحيدة التي تحولت لشبه مملكة لبقاء مديرها على رأسها ل 12 سنة ، ورغم الشكاوي و الاحتجاجات إلا أن الإطاحة به كانت من المستحيلات بدليل فشل كل محاولات زعزعته، قبل أن تدرك المديرية العامة أن رائحة العفن انتشرت ولم يعد من الممكن تغطيتها ليصدر قرار إنهاء مهامه وتعيين السيد “خالد قارة “ إطار سابق بالخدمات الجامعية بقسنطينة والمدير السابق لإقامة جامعية بعزابة مكانه، ما يفتح باب الأمل بتحسن الأوضاع وانعكاسها إيجابا على مصلحة طلبة جامعة 20 أوت 1955.

حياة بودينار