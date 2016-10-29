ولد عباس يخاطب بلخادم: “ أنت مجرد مناضل “





رد أمس السبت، الأمين العام الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام السابق للحزب عبد العزيز بلخادم بشأن ضرورة إنشاء هيأة انتقالية تقود الأفلان لغاية تشريعيات 2017.وقال ولد عباس أن “مطلب الهيئة الانتقالية غير قانوني وضرب من الخيال” مضيفا أن “بلخادم إذا أراد العودة للحزب فسيعود كمناضل إلى قسمته”.وتابع ولد عباس في تصريحات للصحفيين على هامش تجمع نظمته حركة البناء الوطني تخليدا لذكرى الشيخ محفوظ نحناح بالقاعة البيضاوية بالعاصمة، مؤكدا أنه “لن يكون هناك أي اجتماع مع عبد العزيز بلخادم”. مشيرا إلى أن الجميع يجب أن يوافق على حقيقة “أنني أنا هو الأمين العام الشرعي للأفلان إلى غاية 2020”.كما أشار جمال ولد عباس قائلا: “التقيت قاسي عيسى، بورزام وزياري و هم موافقون على العودة” مضيفا أنه سيلتقي يوم غد بـ 3 قيادات سابقة للتشاور حول مستقبل الحزب ولد عباس بشأن الخلاف مع الجنرال توفيق : لن نعود إلى الماضي. هذا ورفض ولد عباس التعليق على قضية خلاف الأفلان مع الجنرال توفيق وأشار للصحفيين بقوله:« لن نعود للماضي وما يهمنا الآن هو المستقبل

ق.و