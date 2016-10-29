رغم الندرة التي شهدتها معظم الولايات الشرقية

ديوان الحليب يخفض حصة المصانع الخاصة من البودرة بـ %10

29.10.2016

 


كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن الديوان الوطني للحليب خفض حصة المصانع الخاصة من البودرة بـ 10 بالمئة في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المحلية أزمة بسبب نقص أو تقليص حصة الموزعين من حليب الأكياس خاصة بالولايات الشرقية

بوسعادة فتيحة


 

 

وحسب ما أفادت به ذات المصادر فإن حصة المصانع العمومية لم يمسها قرار خفض عملية توزيع البودرة وهو ما خلق حالة تذمر لدى الخواص في ظل متطلبات السوق الوطنية من حليب الأكياس الأمر الذي تحول إلى حديث الساعة بشوارع أغلب الولايات خاصة الكبرى في حين ذكرت ذات الجهات بأن عملية خفض حصص المصانع الخاصة يساهم في اتساع رقعة الأزمة التي زاد من حدتها أصحاب المحلات الذين يحتكرون عملية توزيع حليب الأكياس على الزبائن فقط بعد تخزين الكميات التي يتحصلون عليها يوميا من الموزعين للإشارة إلى أن بعض المناطق تشهد تذبذبا في العملية خاصة بالنسبة للمناطق التي يتم تزويدها من المصانع العمومية حيث يتحصل بعض أصحاب المحلات على أكياس حليب البقرة فقط والتي يعزف عن شرائها أغلب المواطنين بسبب سعرها الذي يصل إلى 45 دج للكيس الواحد إلى جانب الطعم الغريب الذي تحمله في حين بلغ سعر الكيس الواحد من الحليب العادي 30 و35 دج بسبب الندرة وهي الزيادات غير الشرعية التي عمد إليها أصحاب المحلات مستغلين الندرة ببعض المناطق وكذا كثرة الطلب من طرف المواطنين وتجدر الإشارة إلى أن الديوان الوطني للحليب ومشتقاته شرع في تطبيق عملية خفض حصص كل المصانع الخاصة بـ 10 بالمئة وهو الإجراء الذي استنكره أصحاب المصانع معتبرين القرار الذي استثنى المصانع العمومية بالمجحف مطالبين بضرورة المساواة بين الجهتين علما أن خفض حصة المصانع من بودرة الحليب سيؤدي إلى نقص أو تراجع المداخيل في ظل الأزمة التي تشهدها الجزائر.

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