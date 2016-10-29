ديوان الحليب يخفض حصة المصانع الخاصة من البودرة بـ %10





كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن الديوان الوطني للحليب خفض حصة المصانع الخاصة من البودرة بـ 10 بالمئة في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المحلية أزمة بسبب نقص أو تقليص حصة الموزعين من حليب الأكياس خاصة بالولايات الشرقية

بوسعادة فتيحة





وحسب ما أفادت به ذات المصادر فإن حصة المصانع العمومية لم يمسها قرار خفض عملية توزيع البودرة وهو ما خلق حالة تذمر لدى الخواص في ظل متطلبات السوق الوطنية من حليب الأكياس الأمر الذي تحول إلى حديث الساعة بشوارع أغلب الولايات خاصة الكبرى في حين ذكرت ذات الجهات بأن عملية خفض حصص المصانع الخاصة يساهم في اتساع رقعة الأزمة التي زاد من حدتها أصحاب المحلات الذين يحتكرون عملية توزيع حليب الأكياس على الزبائن فقط بعد تخزين الكميات التي يتحصلون عليها يوميا من الموزعين للإشارة إلى أن بعض المناطق تشهد تذبذبا في العملية خاصة بالنسبة للمناطق التي يتم تزويدها من المصانع العمومية حيث يتحصل بعض أصحاب المحلات على أكياس حليب البقرة فقط والتي يعزف عن شرائها أغلب المواطنين بسبب سعرها الذي يصل إلى 45 دج للكيس الواحد إلى جانب الطعم الغريب الذي تحمله في حين بلغ سعر الكيس الواحد من الحليب العادي 30 و35 دج بسبب الندرة وهي الزيادات غير الشرعية التي عمد إليها أصحاب المحلات مستغلين الندرة ببعض المناطق وكذا كثرة الطلب من طرف المواطنين وتجدر الإشارة إلى أن الديوان الوطني للحليب ومشتقاته شرع في تطبيق عملية خفض حصص كل المصانع الخاصة بـ 10 بالمئة وهو الإجراء الذي استنكره أصحاب المصانع معتبرين القرار الذي استثنى المصانع العمومية بالمجحف مطالبين بضرورة المساواة بين الجهتين علما أن خفض حصة المصانع من بودرة الحليب سيؤدي إلى نقص أو تراجع المداخيل في ظل الأزمة التي تشهدها الجزائر.