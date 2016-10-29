انطلاق الأشغال في جزء الطريق السيار بالطارف شهر ديسمبر

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وحيد هاني

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي أن قانون المالية 2017 لا يتضمن أية تدابير تتعلق بتجميد المشاريع التي بلغت نسبة إنجازها 50 بالمائة، وأن الوزارة بصدد دراسة إمكانية تطبيق الشراكة العمومية الخاصة لتمويل المشاريع خارج الخزينة العمومية، وأوضح بوجمعة طلعي على هامش حفل تكريم بعض صحفيي المجال الاقتصادي من قبل منتدى رؤساء المؤسسات أن المشاريع التي بلغت وتيرة الإنجاز بها 50 بالمائة وكذا المشاريع ذات الأهمية الاقتصادية وتلك المتعلقة مباشرة بمعيشة المواطن غير معنية بتاتا بقرارات التجميد الذي تحتمه الظروف الاقتصادية الراهنة، وقال أن التفكير حاليا منصب حول سبل تمويل المشاريع الاقتصادية خارج الخزينة العمومية، و ذلك باعتماد شراكة عمومية خاصة لتمويل مشاريع النقل و غيرها، وذكر طلعي في تصريحه أنه تم تجميد مشاريع الترامواي التي لم تنطلق بعد في كل من باتنة، عنابة، بجاية، بينما يتواصل إنجاز مشروع الطريق السيار شرق غرب وأن أشغال المنطقة الشرقية ستنطلق بعد حوالي شهر.