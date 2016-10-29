جريدة بريطانية تتهم العدالة الجزائرية بتوريط أمين خليل لقرابته مع شكيب خليل





فند بيان صادر عن نيابة مجلس قضاء سكيكدة الادعاءات التي جاءت في مقال بجريدة» تلغراف» البريطانية التي قالت أن العدالة الجزائرية ورطت رجل الأعمال الجزائري المقيم ببريطانيا « أمين خليل « لوجود قرابة له مع وزير الطاقة السابق « شكيب خليل»،

حياة بودينار





وذكرت الصحيفة البريطانية واسعة الانتشار أن العدالة الجزائرية أصدرت حكمها المسبق بشأن رجل الأعمال مستندة لتشابه الأسماء ولوجود نية في غلق ملفات قضية سوناطراك التي تحدثت عنها الصحافة العالمية بإسهاب، لا سيما مع فرار شكيب خليل للخارج وانتشار أخبار عن اختلاسه ملايير الدولارات من شركة سوناطراك. وكتبت «تلغراف» أن رجل الأعمال الجزائري» أمين خليل» موجود رهن الحبس بأمر من العدالة الإنسانية في ظروف صعبة بعدما باشر إضرابا عن الطعام ، ما جعل عائلته تلتمس تدخل السفارة البريطانية بالجزائر لحمايته الأمر الذي ردت السفارة عنه بعدم امتلاكها الصلاحيات لكون رجل الأعمال رغم إقامته ببريطانيا إلا أنه جزائري الجنسية.وكذب بيان نيابة مجلس قضاء سكيكدة كل ما جاء في الجريدة موضحا أن رجل الأعمال « أمين خليل» ليس في السجن لكنه وضع تحت الرقابة القضائية بأمر من الجهات القضائية المخولة باتخاذ مثل هذا الإجراء أين منع من السفر في انتظار انتهاء التحقيقات وقول العدالة كلمتها، وفند البيان جر ِرجل الأعمال لتشابه أسماء أو لوجود صلة له بأي ملف أو شخص إشارة إلى وزير الطاقة السابق مؤكدا أن اسم « أمين خليل» جاء ضمن تحقيقات في إبرام مشاريع مناولة مع شركة عمومية (سوناطراك)، وبالنسبة للعدالة الجزائرية فإن المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته وهو المبدأ الذي يعامل به رجل الأعمال» أمين خليل».