نحو تعليق الإضراب بجامعة جيجل بعد لقاء عميد الجامعة بمسؤول الإتحاد الطلابي الحر

يتوقع تعليق الإضراب الذي يشنه الآلاف من طلبة جامعة الصديق بن يحيى بجيجل منذ منتصف الأسبوع الماضي وذلك بعد الاجتماع الطارئ الذي جمع عميد الجامعة صالح كعواش بمسؤول الإتحاد العام الطلابي الحر والذي تم خلاله الاستماع إلى انشغالات الطلبة ومناقشة سيل المطالب التي قاموا برفعها خلال احتجاجاتهم الأخيرة .وقد التقى عميد جامعة جيجل بمسؤول مكتب الإتحاد الطلابي الحر الذي يتزعم هذا الإضراب من أجل مناقشة سبل التغلب على الإحتفان السائد وسط جامعة الصديق بن يحيى والذي شل الدراسة بما لا يقل عن ثلاث كليات طيلة الأيام الأربعة الماضية وهو اللقاء الذي انتهى بالموافقة المبدئية لمسؤول التنظيم الطلابي المذكور على التعليق المؤقت للإضراب حسب ما علمناه من مصادر لا يرقى اليها الشك في انتظار تجسيد هذه الخطوة المهمة مطلع الأسبوع من خلال عودة الطلبة المضربين الى مقاعد الدارسة.وكان الآلاف من الطلبة قد شنوا اضرابا عن الدراسة مطلع الأسبوع المنقضي على خلفية تماطل الوصاية في دراسة المطالب التي تم رفعها لهذه الأخيرة عن طريق التنظيم الطلابي الشهير وفي مقدمتها النظر في مصير الآلاف من الطلبة الذين تعرضوا للطرد بعدما فشلوا في تحصيل المقاييس المطلوبة خلال الأعوام التي قضوها بالجامعة ، ناهيك عن رفع الغبن المسلط على طلبة بعض الإقامات الجامعية الذين يعيشون ظرفا مزرية في ظل تردي مستوى الخدمات بهذه الأخيرة وهي المطالب التي حملتها البيانات المتتالية التي أصدرها الإتحاد الطلابي الحر طيلة الأسبوع الماضي والتي دعا من خلالها وزير التعليم العالي الى التدخل العاجل لتلبية هذه المطالب وتجنيب جامعة جيجل المزيد من الإنفجارات ومن ثم تحاشي السنة البيضاء التي بدأت معالمها في الظهور.

م. مسعود