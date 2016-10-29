الوالي يطالب رؤساء البلديات بمراجعة أسعار كراء الممتلكات العمومية

في اجتماع للمجلس التنفيذي للولاية طلب والي الولاية من رؤساء البلديات اعادة النظر في أسعار كراء الممتلكات والمرافق العمومية المتواجدة بهذه الأخيرة وذلك بغرض التغلب على الأزمة المالية التي تواجهها معظم بلديات الولاية الثماني والعشرين والتي عصفت بالعشرات من المشاريع التي كانت مبرمجة بهذه الأخيرة.ولم يتوان الوالي على هامش هذا اللقاء في مطالبة الجهات الوصية على ملف الجباية بعاصمة الكورنيش وفي مقدمتها رؤساء البلديات بإعادة النظر في أسعار كراء مختلف المرافق والممتلكات التابعة للدولة وذلك بما يكفل المزيد من المداخيل التي من شأنها مساعدة الجماعات المحلية على تجاوز الظرف الصعب الذي تجتازه في ظل تراجع مداخيل البلديات وعجزها عن تغطية مصاريفها ، وتم الكشف خلال هذا الاجتماع عن المستوى المتدني لمداخيل البلديات من عائدات كراء مختلف المرافق والتي لا تتعدى 11 بالمائة من إجمالي مداخيل هذه الأخيرة وهو رقم ضعيف جدا يحتم على البلديات مراجعة أسعار بعض المرافق التي لازالت تستغل بالدينار الرمزي رغم الأموال الكبيرة التي تذرها على مستأجريها من الخواص وكذا التطورات التي عرفها سوق الكراء بالولاية.وكان ملف تأجير المرافق والممتلكات العمومية قد عاد بقوة الى الواجهة بعد تشميع أهم مرفق عمومي بعاصمة الولاية ويتعلق الأمر بفندق كتامة الذي أمر الوالي بغلقه رفقة مرافق أخرى ومنها قاعات حفلات ومنشآت عمومية أخرى بغرض اعادة بعث المزايدات الخاصة بكرائها، وهي القضية التي تسبت في لغط كبير بعد نقل قضية فندق كتامة الى أروقة العدالة وتأكيد الوالي بأن مصالحه لن تتراجع عن قرار غلق الفندق ما لم يعاد كراؤه على نحو صحيح و أن السلطات لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه النهب والاستغلال الغير عقلاني الذي تتعرض له الممتلكات العمومية .

م. مسعود