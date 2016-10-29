أمن سكيكدة يستعد لمواجهة سرطان الثدي

حياة بودينار

إحياء لفعاليات شهر الوقاية من سرطان الذي يوافق شهر أكتوبر من كل سنة ، نظمت مصالح أمن ولاية سكيكدة صبيحة نهار أول أمس على مستوى قاعة سينما النجمة بوسط مدينة سكيكدة « يوما تحسيسيا حول الوقاية من سرطان الثدي « لفائدة مستخدمات الشرطة و كذا ضيفات أمن الولاية من قطاع الدرك الوطني و عضوات «جمعية حواء الثقافية لولاية سكيكدة.حيث بالتنسيق مع مديرية الصحة و السكان لولاية سكيكدة ، استقبل أمن سكيكدة فريقا متكاملا من الأطباء المتخصصين في أمراض السرطان بـوحدة مكافحة السرطان «بمستشفى عبد الرزاق بوحارة» سكيكدة ، المكلفين بخلية الإصغاء على مستوى نفس المستشفى و كذا وحدة مكافحة السرطان و قابلات من مصلحة التوليد «بمستشفى محمد دندان» عزابة ، زد عليهم الطبيب» عيساني محمد الطاهر» ، طبيب متخصص في علم الأنسجة و تشخيص الأمراض، أين نشطوا العديد من المداخلات العلمية الثرية في هذا الموضوع لفائدة مستخدمات الشرطة من شرطيات من كل الرتب و كذا عونات شبيهات. حيث تم التعرض لموضوع الوقاية من هذا الداء الفتاك من خلال تحسيس و توعية الحاضرات بأهمية الكشف المبكر عنه ، أين تم تلقينهن بعض الممارسات البسيطة للجس الجسدي للكشف عن أي خلل قد تعاني منه النساء على مستوى الثدي ، كما تم التطرق بإسهاب للعوامل المسببة لسرطان الثدي و كذا أهم الاحتياطات الواجب اتخاذها من طرف النساء للوقاية منه مع توزيع مطويات توعوية عليهن و فتح المجال لهن للتدخل و طرح مختلف انشغالاتهن بهذا الخصوص.