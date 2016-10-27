حركة مرتقبة في سلك رؤساء الدوائر قريبا





بوسعادة فتيحة

كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأنه من المنتظر أن يتم الإفراج عن الحركة المرتقبة في سلك رؤساء الدوائر خلال الأيام القليلة القادمة بعدما تم الانتهاء من ضبط القائمة النهائية التي تظم جميع رؤساء الدوائر الذين أمضوا أزيد من 5 سنوات بالمناصب التي يشغلونها إلى جانب تعيين أو ترقية أمناء عامون إلى مناصب رؤساء دوائر لتغطية المناصب التي بقيت شاغرة على خلفية الحركة التي مست سلك الولاة والتي تم على إثرها ترقية رؤساء دوائر إلى مناصب أمناء عامين بالولايات وكذا تعويض رؤساء الدوائر الذين سيتم إحالتهم على التقاعد ويتعلق الأمر بالذين تعدت أعمارهم 60 سنة. وحسب المصادر التي أوردت الخبر لآخر ساعة فإن الحركة ستشهد عدة تغيرات وتحويلات في صفوف رؤساء الدوائر وقد تشمل حتى الذين لم يتموا 5 سنوات منذ بداية تعيينهم بالمناصب التي يشغلونها. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من رؤساء الدوائر كانوا قد تقدموا بطلبات إحالتهم على التقاعد كشفت مصادر آخر ساعة بأن السلطات المعنية ستأخذ العديد من الطلبات بعين الاعتبار خاصة بالنسبة للذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من التقاعد خاصة بالنسبة لعدد سنوات الخدمة وكذا تجاوز 60 سنة هذا وتأتي الحركة التي ينتظر الإعلان عنها قريبا في سلك رؤساء الدوائر بعد بضعة أسابيع من الإعلان عن الحركة التي مست الولاة والتي شملت العديد من الولايات والتي تضمنت ترقية أمناء عامين بالولايات إلى ولاة على رأسها ترقية أحمد كروم الأمين العام بولاية جيجل إلى منصب والي ولاية بسكرة بعد أن كان يشغل منصب رئيس دائرة عنابة لتبقى على إثر ذلك العديد من المناصب شاغرة إلى غاية كتابة هذه الأسطر.