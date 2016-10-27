حادثة سقوط عمارة العاشور تلقي بضلالها على القرار

« تبون» يهدد المرقيين العقاريين «المزيفين» بإحالة ملفاتهم على العدالة

26.10.2016

 


غياب الاعتماد يجر 26 مرقيا عقاريا عبر 12 ولاية على العدالة

هددت وزارة السكن والعمران والمدينة الآلاف المرقيين العقاريين بسحب اعتمادتهم نهائيا التي تسمح لهم بممارسة هذا النشاط والمشاركة في مختلف المناقصات الوطنية والمحلية بسبب رفضهم التسجيل في الجدول الوطني للمرقيين  ويأتي تهديد الوزارة بسحب الاعتماد من المرقيين العقاريين بعد حادثة سقوط عمارة العاشور وما صاحبها من إجراءات عقابية ضد صاحب المشروع الذي سحب منه الاعتماد وتبليغه من طرف الوزارة بدلك عن طريق محضر قضائي.وفي بيان لوزارة السكن أنه من بين 6.225 مرقي يحوز على الاعتماد يوجد 1.543 مرقي لم يقم بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين، وهو الإجراء الإجباري منذ 2012.و تلقى المرقون غير المسجلين إعذارات لتسوية وضعياتهم قبل 2 نوفمبر أما بخصوص المرقيين العقاريين الذين ينشطون بدون اعتماد فقد أحصت الوزارة إلى حد الآن 26 مرقيا موزعا عبر 12 ولاية ستحال ملفاتهم على العدالة يؤكد نفس المصدر الذي أشار إلى أن العملية متواصلة.و بخصوص الوكالات العقارية أحصت وزارة السكن 613 وكيلا لم يقم بتسوية وضعية ملفه بعد موافقة لجنة الاعتمادات. وحددت الوزارة تاريخ 20 نوفمبر المقبل كآخر أجل لتسوية وضعية هؤلاء الوكلاء العقاريين يضيف البيان مؤكدا أنه سيتم إلغاء اعتماداتهم في حال عدم الاستجابة.  

  عادل أمين

 

  • email إرسل إلى صديق
  • print نسخة صالحة للطباعة

تعليقات (0 منشور) :

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك