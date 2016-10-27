« تبون» يهدد المرقيين العقاريين «المزيفين» بإحالة ملفاتهم على العدالة





غياب الاعتماد يجر 26 مرقيا عقاريا عبر 12 ولاية على العدالة

هددت وزارة السكن والعمران والمدينة الآلاف المرقيين العقاريين بسحب اعتمادتهم نهائيا التي تسمح لهم بممارسة هذا النشاط والمشاركة في مختلف المناقصات الوطنية والمحلية بسبب رفضهم التسجيل في الجدول الوطني للمرقيين ويأتي تهديد الوزارة بسحب الاعتماد من المرقيين العقاريين بعد حادثة سقوط عمارة العاشور وما صاحبها من إجراءات عقابية ضد صاحب المشروع الذي سحب منه الاعتماد وتبليغه من طرف الوزارة بدلك عن طريق محضر قضائي.وفي بيان لوزارة السكن أنه من بين 6.225 مرقي يحوز على الاعتماد يوجد 1.543 مرقي لم يقم بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين، وهو الإجراء الإجباري منذ 2012.و تلقى المرقون غير المسجلين إعذارات لتسوية وضعياتهم قبل 2 نوفمبر أما بخصوص المرقيين العقاريين الذين ينشطون بدون اعتماد فقد أحصت الوزارة إلى حد الآن 26 مرقيا موزعا عبر 12 ولاية ستحال ملفاتهم على العدالة يؤكد نفس المصدر الذي أشار إلى أن العملية متواصلة.و بخصوص الوكالات العقارية أحصت وزارة السكن 613 وكيلا لم يقم بتسوية وضعية ملفه بعد موافقة لجنة الاعتمادات. وحددت الوزارة تاريخ 20 نوفمبر المقبل كآخر أجل لتسوية وضعية هؤلاء الوكلاء العقاريين يضيف البيان مؤكدا أنه سيتم إلغاء اعتماداتهم في حال عدم الاستجابة.

عادل أمين