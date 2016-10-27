انفجار قنبلة يسفر عن جرح شخصيين بالجهة الجنوبية لولاية خنشلة

أسفر انفجار قنبلة بالمنطقة الجنوبية لولاية خنشلة صباح أمس عن إصابة شخصيين بجروح ، حيث تم نقلهما إلى مستشفى خنشلة لتلقي العلاج .وحسب مصدر آخر ساعة فإن الانفجار وقع على بعد مئات الأمتار من مركز مراقبة تابع لقوات الجيش الوطني الشعبي بالمنطقة المعروفة باسم بودخان وهي منطقة تعتبر مركز للجماعات الإرهابية الناشطة بالجهة الجنوبية على الحدود الشرقية للبلاد ، وقد أكد المصدر أن القنبلة وضعها إرهابيون لاستهداف قوات الجيش التي تنتشر بالمنطقة لتنفجر على فلاح وراع غنم بالمنطقة مما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة .قوات الجيش فتحت تحقيق في الحادث وباشرت عملية تمشيط واسعة بالمنطقة

عمران. ب