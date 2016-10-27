توقيف رعايا من المغرب بتهمة النصب والاحتيال على عشرات المواطنين في ولاية خنشلة

تمكنت عناصر الأمن ببلدية المحمل 7 كلم شرق مقر عاصمة الولاية خنشلة يوم أمس الأول من توقيف رعايا من جنسية مغربية بتهمة النصب والاحتيال والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني وذلك بعد أسبوعين من التحريات عقب شكاوى بالجملة رفعها مواطنون ضد الرعايا المغاربة يتهمونهم بالنصب والاحتيال عليهم بعشرات الملايين بمقابل خدمات لم يقدموها لهم .وحسب مصدر مطلع لصحيفة آخر ساعة فإن عددا معتبرا من المواطنين المقيمين بولاية خنشلة حركوا شكاوي ضد رعايا أجانب مقيمين بطريقة غير شرعية بالتراب الوطني ، جاء فيها أن هؤلاء الأشخاص وهم من جنسية مغربية يعملون في مجال البناء ( الزخرفة ) ، قد طلبوا مبالغ مالية منهم كعربون من أجل القيام بأشغال الديكور والزخرفة بمنازلهم الخاصة ، أين منحهم هؤلاء مبالغ تفوق 200 مليون من أجل القيام بهذه الأشغال ، إلا أن المواطنون تفاجؤوا بتماطل هؤلاء في الانجاز و تهربهم منهم و مغادرتهم للمنطقة دون أن يقوموا بالأشغال التي تعهدوا بها.مصالح الشرطة باشرت على إثرها التحقيقات والتحريات إلى أن تم أمس الأول توقيف الشخصين اللذان يحملان الجنسية المغربية بوسط المدينة ، حيث تبين خلال التحقيق أنهما يقيمان بطريقة غير شرعية داخل التراب الوطني ، ويقومان بأنشطة دون ترخيص و لا سجل تجاري ، حيث تم وضع الشخصين تحت الحجز النظري في انتظار استكمال التحقيق معهما وسماع جميع الضحايا الذين قدموا شكاوي تتعلق بتعرضهم للاحتيال من قبل هؤلاء.

عمران. ب