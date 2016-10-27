غول يشدد على ضرورة إنشاء ميثاق أخلاقية العمل السياسي

شدد رئيس تجمع أمل الجزائر»عمار غول» على ضرورة إنشاء ميثاق أخلاقية العمل السياسي والابتعاد عن ثقافة التخوين والتأزيم، موضحا بأن التنافس يكون من خلال البرامج والأفكار والبدائل، في إشارة منه إلى الأمين العام الأسبق للأفلان»عمار سعداني» الذي اعتمد في خطاباته على التخوين والإساءة لعدد من الشخصيات بما فيها المقربون لرئيس الجمهورية على غرار الجنرال توفيق ورئيس الحكومة سابقا «عبد العزيز بلخادم» .هذا ودعا ذات المتحدث خلال اجتماع المكتب السياسي في دورته العادية، مناضليه وقواعده إلى الاستعداد القوي والتجند الفعال لهذه الاستحقاقات، بالإضافة إلى الالتفاف حول مؤسساته وقيادته، وتوسيع خريطة الانتشار في الأحياء والقرى والمداشر والمزيد من الانفتاح على المجتمع وتبني انشغالاته وتطلعاته لحياة أفضل في ظل جزائر آمنة مستقرة قوية متطورة ورائدة بين الأمم حسبه. كما دعا في سياق آخر الحكومة والشركاء الاجتماعيين إلى ضرورة مواصلة لغة الحوار والتشاور لإيجاد حلول موضوعية ومسؤولة لمنظومة التقاعد بكل أبعادها والحفاظ على المكاسب الاجتماعية والتضامن بين الأجيال. وعلى الصعيد الدولي أثنى تجمع أمل الجزائر على قرار اليونسكو في تصنيف المسجد الأقصى وحائط البراق تراثًا إسلاميًا خالصًا كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الإسراع في تمكين الشعب الصحراوي من حق تقرير مصيره.

س.شرقي