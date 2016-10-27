اجتماع بين الوالي ومدير اوبيجي عنابة هذا الأحد

صالح.ب

سيجتمع مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري و والي ولاية عنابة يوسف شرفة إضافة إلى الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين يوم الأحد القادم من أجل وضع النقاط على الحروف وإيجاد حلول للنزاع القائم بين مكتب نقابة المؤسسة والمدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري بعنابة مع تبني لغة الحوار و السعي من أجل تحقيق الاستقرار داخل المؤسسة ،وكان من المبرمج أن يقوم مكتب نقابة المؤسسة باحتجاج أمس من أجل السماح لهم بمباشرة مهامهم من أجل النظر في مشاكل العمال إضافة إلى تتميم ودعم برنامج رئيس الجمهورية ،خاصة أنهم مطالبون بالتجنيد لغرض إنجاحه، والرد على الاحتجاج الذي قام به عمال وموظفو ديوان الترقية والتسيير العقاري نهاية الأسبوع الماضي و الذي كان مخططا له حسب ما صرح به أعضاء من المكتب النقابي بعد أن طالبوا بالصندوق و رفضوا التعيين والنقابات غير الشرعية ،و أضافوا أن العمال الذين كانوا حاضرين في هذا الاحتجاج ليسوا من عمال المديرية وإنما جاؤوا مجبرين من وحدات أخرى إلى مقر المديرية العامة،وأن الجميع يدعمهم على غرار 240 فرعا نقابيا يدعمهم على مستوى ولاية عنابة ،وفي ظل هذا و ذاك تبقى الأيام القليلة القادمة كفيلة بالكشف عن ما سينجر عن الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد القادم ومصير مكتب نقابة المؤسسة.