وفاة عامل بمركب الحجار وإصابة ثلاثة آخرين في انهيار خطير للتربة





لقي عامل بمركب الحجار للحديد والصلب اميتال الجزائر حتفه فيما نقل ثلاثة آخرين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد في حالة خطيرة وضعوا على إثرها تحت العناية الطبية المشددة.

بوسعادة فتيحة

تفاصيل الحادثة تعود إلى صباح أمس عندما سجل انهيار خطير للتربة أدى إلى ردم الحفرة التي يتواجد بها العمال الأربعة بوحدة الدرفلة على البارد بعملاق الحديد والصلب بالحجار مما أدى إلى وفاة العامل الأول بعين المكان القاطن في حي برقوقة والبالغ من العمر 35 سنة، فيما تم إخراج الثلاثة الآخرين من تحت الأنقاض بصعوبة كبيرة بعد أن غطتهم أكوام التربة التي وقعت بالحفرة خلال قيامهم بعملهم، أحدهم كان متقاعد من الحماية المدنية، وحسب ما أفادت به مصادر آخر ساعة فإن العمال الأربعة بمن فيهم الضحية الذي فارق الحياة يعملون في إطار عقود غير دائمة بشركة خاصة بالمناولة تابعة لمركب الحديد والصلب أي أنهم ليسوا من العمال المرسمين بالمركب هذا وتفيد ذات المصادر بأن أهل أو عائلة الضحية المتوفاة بعين المكان تجمعوا أمام البوابة الرئيسية للمركب احتجاجا على الأوضاع التي أدت إلى وفاة ابنهم مطالبين بفتح تحقيق في أسباب الوفاة وكذا الأسباب التي أدت إلى انهيار الأتربة وكذا مدى التزام صاحب الشركة الخاصة بتوفير الشروط الأمنية والسلامة الخاصة بالعمال .علما أن مصالح الأمن باشرت تحقيقا في القضية التي أحدثت هلعا كبيرا في أوساط العمال خاصة وأن المركب لم يشهد منذ عدة أشهر خلت مثل هذه الحوادث المميتة ويأتي ذلك بعد أن استرجعت الدولة الجزائرية المركب وأعادت تأميمه ورحيل الشريك الأجنبي.