النقابات المستقلة «تنتفض» في وجه حكومة سلال وتتأهب للتصعيد





عادل أمين

أعلن التكتل النقابي أمس الثلاثاء أن اليوم الثاني من إضراب الصمود والكرامة عرف استجابة قوية وتجاوبا متميزا من قبل القواعد العمالية لمختلف القطاعات بالرغم من التصريحات الاستفزازية من ممثل الحكومة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي « محمد الغازي» الذي - حسب التكتل - وجه سيل من الاتهامات للنقابات المستقلة بالمناورة والتشويش والتواطئ مع الأحزاب وتغليط الرأي العام حول إصلاح نظام التقاعد ناهيك عن التهديد والوعيد بالفصل والتوقيف التعسفي مثل ما حدث في ولاية تيارت . وأكد التكتل النقابي لمختلف القطاعات أنه يتمسك بأرضية المطالب المبينة في الإشعار بالإضراب ومصمم على مواصلة النضال ومستعد للتصعيد بكل الوسائل المتاحة قانونا للدفاع على مكتسبات العمال.

نسبة الاستجابة تجاوزت الـ 80 بالمائة في اليوم الثاني

بناء على النتائج المحصل عليها من خلية متابعة الإضراب المجتمعة يوم 25 / 10 / 2016 خلصت إلى النسب الموضحة في الجدول الآتي:

موظفو البلديات %75

موظفو التعليم العالي %35

موظفو الصحة %65

التربية الوطنية كل الأسلاك %75.30

الصحة العمومية الممارسون الطبيون %74

الفلاحة والبياطرة %85.5

التكوين المهني %52

بن غبريت تكذب النسبة المعلنة عنها من طرف النقابات

أكدت وزارة التربية الوطنية أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لم يتعد 19 بالمائة في صفوف الأساتذة مما يعني تراجع النسبة مقارنة بالإضراب الّذي شنوه الأسبوع الماضي والذي بلغت نسبته 21 بالمئة. كما عادت الوزيرة وأكدت أن الخصم من الأجور سيتم لا محالة لأنّ المسألة قانونية والشريك الاجتماعي على علم بالموضوع منذ البداية.