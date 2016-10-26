«لونساج» تجمد قروض 64 نشاطا رسميا





مايا.س

كشفت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «لونساج» عن تجميدها للقروض عن 64 مشروعا بسبب سياسة التقشف حيث وضعت قائمة من المشاريع الذين لن تمنح قروضا لانجازهم مستقبلا،وهو ما سيحرم الراغبين في القيام بمشاريع «لونساج» من الاستفادة من القروض حيث قامت الوكالة الوطنية بمراسلة كامل وكالتها الولائية من أجل إعلامها بهذه التعليمة الجديدة،وسيصدم هذا القرار الشباب خاصة أن القائمة ضمت غالبية النشاطات الأكثر طلبا من طرف الراغبين في الاستفادة من مشاريع «لونساج» خاصة المتعلقة بمشاريع النقل ومختلف الأشغال ،ومن بين هذه النشاطات كل ما تعلق بالنقل كمركبات السلع،نقل المسافرين،الشاحنات بغرف التبريد،وكالة كراء السيارات،وكالات كراء الجرافات والمواد المتعلقة بالأشغال العمومية، قاعة شاي، مقهى، باعة المثلجات، شركة سيارات الأجرة، رسكلة البلاستيك، مخبزة، بائع مرطبات، محل غسل الملابس، صيدلية، جمع الألبان، صنع البسكويت، آلة خلط الاسمنت، المطاعم المتحركة، المطاعم، محلات الإطعام السريع، مخبر الصور، آلات ومعدات الخياطة، بائع المجوهرات،دوش ،حمام وصونا، وكالات الاتصال ،وكالات الإشهار، خدمة الإسعاف الخاصة،نجارة الخشب والألمنيوم ومختلف المواد، الدهن،سمكري وكتامة العمارات، الأعمال المتعلقة بالكهرباء، مقهى انترنت، مطبعة، تركيب السخانات والمبردات، الحلاقة، محطات غسل السيارات، تربية الأغنام والأبقار،قاعات الألعاب، خدمة نقل المركبات المعطلة، ميكانيكي والعديد من النشاطات الأخرى.