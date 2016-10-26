البياطرة الأكثر استجابة لنداء الإضراب





كشف التكتل النقابي المنظم للإضراب الوطني الذي مس العديد من القطاعات الحساسة عن نسبة الاستجابة في اليوم الثاني الذي احتل فيه البياطرة الصدارة.حيث أكدت النقابات المستقلة في بيان لها أن اليوم الثاني عرف استجابة قوية من القواعد العمالية لمختلف القطاعات التي قالت بأنها لم تتأثر بما وصفتها بالتصريحات المستفزة و «غير المسؤولة» من محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي قالت النقابات المستقلة بأنه وجه اتهامات لها بالمناورة والتشويش والتواطئ مع الأحزاب، كما اتهمها بالعمل على تغليط الرأي العام حول إصلاح نظام التقاعد، حيث أوضح المصدر بأن تهديد الوصاية للمضربين بالفصل والتوقيف التعسفي على غرار ما حدث في ولاية تيارت لم يثن المضربين الذي قال التكتل النقابي بأنهم ما زالوا متمسكين بأرضية المطالب، وكشف المصدر أن خلية متابعة الإضراب كشفت عن نسب استجابة متفاوتة في قطاع الإدارة العمومية، ففي ما يتعلق بموظفي البلديات فبلغت نسبة الاستجابة في وسطهم 75 بالمائة، موظفو التعليم العالي 35 بالمائة وموظفو الصحة 65 بالمائة، أما في قطاع التربية الوطنية فبلغت الاستجابة 75.30 بالمائة، الصحة العمومية 74 بالمائة وقطاع التكوين المهني 52، أما قطاع الفلاحة الذي كان ممثلا في هذا الإضراب بسلك البياطرة فقد كان الأكثر استجابة لنداء الإضراب الذي بلغت نسبته فيه 85.5 بالمائة، هذا وأكد التكتل النقابي الرافض لقانون العمل الجديد خصوصا في ما يتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والمسبق أنه مستعد للتصعيد بكل الوسائل المتاحة من أجل تحصيل مطالبه، على أن يتم الإعلان عن الإجراءات التصعيدية القادمة بناء على الاجتماعات التي سيتم عقدها ومدى استجابة الوصاية. وليد هري