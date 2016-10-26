آلاف ملفات القروض الاستهلاكية مجمدة بالبنوك إلى إشعار آخر





كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن جميع الإجراءات الخاصة بدراسة وتسوية ملفات القرض الاستهلاكي التي تم إيداعها من طرف الزبائن متوقفة على مستوى جميع البنوك سواء العمومية أو الخاصة بسبب تعطل برنامج مركزية مخاطر العائلات والمؤسسات (CREME) التابع للبنك المركزي.

بوسعادة فتيحة





والذي توقف منذ عدة أشهر. وحسب ذات المصادر فإنه لا يمكن تمرير أي ملف أو دراسته على مستوى أي بنك بالجزائر دون الاطلاع على المعلومات الخاصة بالزبائن عن طريق البرنامج الذي يمكن من خلاله الإطلاع على جميع التعاملات الخاصة بصاحب الملف سواء المؤسسات أو الأفراد ويخص الأمر بالدرجة الأولى المعلومات الخاصة بالاستفادات السابقة من القروض على مستوى البنوك ومدى التزام الزبون بدفع المستحقات المترتبة عليه أو الإقصاءات والإطلاع تحديث الحسابات الخاصة بأصحاب الطلبات علما أن البرنامج يمكن أي بنك من الاطلاع على جميع المخالفات التي قام بها الزبون وطبيعتها ومدى تأثيرها على قرار استفادته من القرض. علما أنه لم تتم الموافقة على أي طلب خاص بالقرض الاستهلاكي منذ تاريخ بداية أو عودة التعامل به مع بداية 2016 واعتماد البنوك الخاصة بإطلاق القرض الموجه بالدرجة الأولى لشراء سيارة سامبول الجزائرية كمرحلة أولى قبل تعميمه إلى عملية اقتناء المعدات الكهرومنزلية المحلية الصنع.ويأتي ذلك في ظل الشكاوى التي تقدم بها أصحاب الملفات التي أودعت على مستوى بعض البنوك منذ عدة أشهر مع عدم تسجيل أي تطور في عملية منح القرض أو حتى الرفض مما جعل الزبائن يتساءلون عن الأسباب الحقيقية لتجميد العملية خاصة وأن أغلب الملفات استوفى أصحابها الشروط المطلوبة. هذا وقد تم إطلاق القرض الاستهلاكي بعد غياب دام عدة سنوات تزامنا مع انطلاق العمل والإنتاج بمصنع رونو أو المنتجات التي سمح باقتنائها عن طريق القرض الاستهلاكي والتي تضم قائمة المنتوجات الوطنية فقط.