تسوية وضعية قرابة 900 ألف عامل غير أجير

وحيد هاني

قام قرابة 900 ألف عامل غير أجير بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء فيما تم تسجيل 200 ألف منتسب جديد منذ دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2015 حيز التنفيذ، حسب ما أفاد به المدير العام لهذا الصندوق شوقي عاشق يوسف الذي قال بأنه قام «866.077 عامل غير أجير بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء فيما تم تسجيل قرابة 200.000 منتسب جديد إلى غاية اليوم وذلك في إطار تطبيق قانون المالية التكميلي لسنة 2015» حسب ما أكد عاشق خلال لقاء جمعه مع المديرين الولائيين للصندوق أول أمس، كما ذكر المدير العام للصندوق أن هذه العملية تسمح للعمال غير الأجراء بدفع اشتراكاتهم للسنة الجارية والاستفادة من رزنامة دفع لتسوية اشتراكاتهم السابقة وكذا إعفائهم من الزيادات و من غرامة التأخير، وأشار يوسف أن الصندوق «يضم حاليا أكثر من 1.8 مليون عامل غير أجير منتسب وأن عائدات الصندوق قد ارتفعت بنسبة 70 بالمائة»، من جهة أخرى كللت أشغال هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي محمد الغازي بتوقيع اتفاقية إطار بين صندوق التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء و بنك الفلاحة والتنمية الريفية من أجل إطلاق خدمة الدفع الالكتروني لاشتراكات المنتسبين للصندوق، كما يهدف هذا الإجراء الذي يندرج في إطار عصرنة تسيير الصندوق إلى تعزيز مهام أعوان المراقبة عن طريق وضع تحت تصرفهم «نظام آلي للكشف عن الانتساب» باستعمال لوحات الكترونية، من جهة أخرى تميز الاجتماع أيضا بتدشين وكالة جديدة للصندوق (غرب الجزائر العاصمة).