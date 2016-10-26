تسجيل 30 حريقا على المستوى الوطني ووفاة شخص





تسبب ارتفاع درجات الحرارة يوم الاثنين في اندلاع 30 حريق غابات وأدغال وأحراش على المستوى الوطني خلفت وفاة شخص واحد (85 سنة) اختناقا بولاية تيزي وزو، حسب ما أعلنه بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وأوضح البيان أنه سجلت 9 حرائق بتيزي وزو، 9 بولاية بومدراس، 3 حرائق بولاية تيبازة، 2 حريقين بولاية الشلف، وحريق واحد في كل من الولايات سوق أهراس، و أم البواقي، و تيسمسيلت وسكيكدة، وأما بالجزائر العاصمة كما أضاف المصدر فقد تم تسجيل عدة حرائق للأحراش أهمها الحريق الذي شب على مستوى منتزه دنيا بأولاد فايت في حدود الساعة 14 و23 دقيقة وتم إخماده على الساعة 16 و39 دقيقة حيث سخرت الحماية المدنية إمكانيات بشرية ومادية معتبرة.وأوضح ذات البيان أن حريق منتزه دنيا بارك خلف خسائر مقدرة بـ 15 هكتارا من الأحراش وكذا 1 هكتار من الشجيرات، كما تم تسجيل وفاة شخص واحد يبلغ 85 سنة اختناقا بدخان حريق للأحراش داخل حقله ببلدية افلاسن بولاية تيزي وزو.

وحيد هاني