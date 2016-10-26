المطرودون من جامعة جيجل يطالبون بتدخل الوزير

طالب العشرات من طلبة جامعة جيجل المنضوون تحت لواء الإتحاد الطلابي الحر والذين تعرضوا للطرد من مقاعد الجامعة بعد فشلهم في تحصيل الأقساط المطلوبة بعد إمضائهم لست سنوات بالجامعة بتدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعادتهم إلى مقاعد الدراسة ومنحهم فرصة أخرى للحصول على شهادات التخرج .وجاء في الرسالة التي حملت ختم الإتحاد الطلابي الحر والتي تحصلت « آخر ساعة» على نسخة منها بأن الطلبة المطرودين من دفعات (2010و2011) باتوا يواجهون مصيرا مجهولا بعدما فشلوا في تحصيل العلامات المطلوبة عقب إمضائهم لستة أعوام بالجامعة ، وأضافت الرسالة بأن هؤلاء الطلبة الذين تقدر أعدادهم بالمئات لم يبق أمامهم سوى وزير القطاع لإنصافهم وحمل إدارة جامعة جيجل على إعادتهم إلى مدرجات الجامعة ومن ثم منحهم فرصة أخرى للحصول على شهادات التخرج مثل بقية أترابهم على مستوى بقية جامعات الوطن .وحمّلت رسالة الإتحاد الطلابي الحر رؤساء بعض الكليات بجامعة جيجل مسؤولية التدهور الذي بلغه مستوى التدريس بالجامعة والذي حال دون نجاح المئات من الطلبة وبلوغ مستوى الرسوب أرقاما قياسية في بعض التخصصات ، كما طالب محررو الرسالة وزير القطاع بالتدخل العاجل لإنصاف الطلبة المطرودين والوقوف دون إحالتهم على المستقبل المجهول الذي أرادته لهم بعض الأطراف خصوصا وأن الدولة صرفت الكثير على حد تعبير البيان من أجل إيصال هؤلاء الطلبة إلى هذا المستوى ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يغادروا الجامعة دون شهادات تؤمن مستقبلهم المهني .يذكر أن جامعة جيجل تعرف منذ بداية الموسم الجامعي الجاري حراكا كبيرا للتنظيمات الطلابية التي رفعت عدة تقارير سوداء بخصوص الوضع العام داخل الجامعة بقطبيها الأول والثاني مهددة بتصعيد اللهجة والعودة إلى سياسة الإضرابات إذا لم تجد هذه المشاكل طريقها إلى الحل . م. مسعود