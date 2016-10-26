تقديم ملف قانون المرور أمام المجلس الشعبي الوطني





أعلن وزير الأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي عن تقديمه أمس ملف قانون تنظيم المرور المتضمن رخصة السّياقة بالتنقيط و الوسائل الردعية أمام المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء للمصادقة عليه، و قال أنه سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، كما جاء في تصريح الوزير على هامش الملتقى الدولي حول النقل الجماعي الذي تستمر أشغاله لليوم الثاني بالجزائر العاصمة، أنه سيتم قريبا إنشاء سلطة لتنظيم النقل الحضري ستتكفل بإنجاز وتسيير هياكل القطاع وصياغة سياسة موحدة للأسعار، وأوضح طلعي أنه وفي سياق تطوير النقل ومواصلة الإنجازات المحققة في هذا المجال، سيتم قريبا تنصيب سلطة تنظيم النقل الحضري على مستوى دوائر العاصمة في مرحلة أولى قبل تعميمها على باقي مناطق الوطن»، وستتكفل الهيئة الجديدة بمهام تحديد كيفيات إدماج النقل الحضري في مخطط تهيئة الإقليم، إنجاز وتسيير الهياكل والتجهيزات المخصصة للنقل وكذا متابعة تطور العرض والطلب وصياغة سياسة تسعيرية موحدة، وأشار طلعي في ذات السياق إلى إدراج وسيلة نقل جديدة «مبتكرة وفعالة تتثمل في الحافلة ذات الخدمة عالية المستوى مضيفا أنه يجري التفكير حاليا في كيفيات تمويله من خلال شراكة عمومية خاصة.

ق. و