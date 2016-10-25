نسب الاستجابة للإضراب تراوحت مابين الـ 35 و85 بالمائة

التكتل النقابي يشل المدارس والبلديات والمؤسسات الاستشفائية

24.10.2016

 


أعلن التكتل النقابي عشية أمس عن استجابة القواعد العمالية لمختلف القطاعات وللمرة الثانية وبقوة لنداء التكتل النقابي

عادل أمين


 

وتعبر عن مدى تمسكها بالمطالب المشروعة المتمثلة في التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجدي وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لاسيما الفئات ذات الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017 وندد التكتل النقابي وبشدة كل التصريحات الاستفزازية التي تزيد الوضع تأزما  ويستنكر استمرار أساليب التهديد والتضييق على الحريات النقابية ، ويدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التامة ويصر على فتح أبواب التفاوض طبقا لقوانين الجمهورية بناء على النتائج المحصل عليها من خلية متابعة الإضراب المجتمعة ليوم 24 / 10 / 2016 خلصت إلى النسب الموضحة في الجدول الآتي:

موظفو البلديات 75 بالمائة

موظفو التعليم العالي 35 بالمائة

موظفو الصحة 65 بالمائة

التربية الوطنية كل الأسلاك 75.30 بالمائة

الصحة العمومية والممارسون الطبيون 74 بالمائة

الفلاحة والبياطرة 85.5 بالمائة

 

التكوين المهني 52 بالمئة

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