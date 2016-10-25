تأجيل محاكمة «الأحمديين» بسكيكدة



صورة من الأرشيف

حياة بودينار

قضت محكمة الجنح بالحروش نهار أمس بتأجيل النظر في قضية « الأحمديين» بولاية سكيكدة لأجل لاحق ، وجاء هذا القرار عقب اصدار وكيل الجمهورية بذات المحكمة الأسبوع الماضي قرارا يقضي بإيداع شاب الحبس المؤقت والذي يعتبر قائد الطائفة بالولاية ،ووضع 17 شخصا أخر بينهم فتاة تحت الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بالأشخاص الـ 18 المقبوض عليهم فيما يعرف «بقضية الطائفة الأحمدية» بولاية سكيكدة، بعد اكتشاف بؤرة لها ببلدية صالح بوالشعور منذ أيام.وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على 18 شخصا بينهم فتاة داخل فيلا بصالح بوالشعور بعد عمليات مراقبة بينت أنهم كانوا يترددون عليها بطريقة مشبوهة ليتضح أنهم يؤدون صلاة مختلفة عن باقي المسلمين كما أنهم يحوزون على نسخ مشوهة ومحرفة للمصحف الشريف. وبينت التحقيقات أن جل أفراد الطائفة ينحدرون من بلدية عين بوزيان بدائرة سيدي مزغيش. يذكر أن أنصار هذه الطائفة تؤمن بمعتقد أن الله يصوم ويصلي وينام ويصحو ويكتب ويخطئ و بأن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم بل هي جارية، والله يرسل الرسل حسب الضرورة، وأن غلام أحمد وهو مؤسس الطائفة هو أفضل الأنبياء جميعا.