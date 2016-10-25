وزير العمل يحذر النقابات المستقلة من تسييس ملف التقاعد





عادل أمين

حذر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي« محمد الغازي» أمس الاثنين من تسييس ملف التقاعد في إشارة ضمنية إلى وقوف أحزاب المعارضة وراء بعض النقابات المستقلة المشاركة في الإضراب الوطني .الغازي وخلال ندوة صحفية أكد أن هناك محاولات لتغليط الرأي العام والشعب الجزائري بخصوص مشروع قانون التقاعد الجديد الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه.مشيرا في معرض رده على أسئلة الصحفيين إلى وجود مناورات غير بريئة إزاء ملف التقاعد مؤكدا في هذا الصدد أن نقابات مستقلة تناور وتمارس سياسة الكرسي الشاغر بسوء نية على حد قوله.وأكد الوزير « محمد الغازي « في اليوم الأول من الإضراب المتجدد للتكتل النقابي المستقل أن الحكومة فتحت دائما أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بدون استثناء وما تزال لحد الساعة تلك الأبواب مفتوحة .ورفض الوزير إشراك النقابات في إعداد القوانين لأن الأمر غير دستوري ولم يسبق له أن حدث مثل هدا من قبل في الجزائر أو غيرها .وجدد « الغازي « التأكيد أنه من يريد الذهاب إلى التقاعد النسبي بنصف أجرته يريد ممارسة نشاط غير شرعي.