الجزائر وتونس ترفعان الحواجز عن التبادلات التجارية والتقنية في مجال الفلاحة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم ونظيره التونسي سمير الطيب أمس على وجود إرادة «قوية» لدى تونس والجزائر لرفع «الحواجز» القائمة على مستوى التبادلات التجارية والتقنية في المجال الفلاحي، وصرح شلغوم الذي استقبل الوزير التونسي أنهما تطرقا خلال محادثاتهما إلى «العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي والصيد البحري في البلدين» و»اتفقنا على مواصلة العمل الذي انطلق في تونس بين الخبراء لكي نرفع كل ما هو حاجز أمام التبادلات التجارية للمواد الفلاحية بين البلدين»، وأضاف :»حاليا الأمور سارية في طريق انفراج هذه المشاكل، تكلمنا أيضا في كل ما يخص التبادلات في المجال العلمي والتقني بين المؤسسات الفلاحية الجزائرية والتونسية»،وأكد شلغوم على «وجود إرادة قوية» بين الطرفين لتقوية الشراكة بين المختصين في القطاع الفلاحي والصيد البحري من كلا البلدين، ومن جهته أشار الوزير التونسي إلى توفر إرادة بين البلدين للتعاون ولحل كل المشاكل الواردة في المجال الفلاحي» وذكر على سبيل المثال الحليب والبطاطا والتمور،»كل هذه المشاكل ستحل مستقبلا»،واعتبر الطيب أن التبادلات البينية في المجال الفلاحي «لا ترتقي إلى مستوى العلاقات التاريخية والأخوية الموجودة بين البلدين» وأن تنسيق التعاون الفلاحي «بطيء جدا» مؤكدا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات المشتركة،وتابع الوزير»من المفروض أن تكون العلاقات الفلاحية في قلب محادثات الشراكة لذلك مستقبلا سنتكلم أولا وأساسا في الفلاحة»،وأضاف: «منهجنا هو تصور علاقة جديدة في المجال الفلاحي أساسها التعاون. ليس مقبولا أن يعمل بلد بمنأى عن بلد آخر خاصة وأن البحث العلمي حقق أشواطا كبيرة في الجزائر وتونس»، ويشارك الوزير التونسي اليوم في الاجتماع الثاني للوزراء المكلفين بمكافحة الجراد للدول الإفريقية الأعضاء في لجنة مكافحة الجراد المهاجر في المنطقة الغربية للقارة الذي سيعقد بالجزائر العاصمة

ق.و