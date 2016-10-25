مساهل يتحادث مع كاتب الدولة الإسباني المكلف بالشؤون الخارجية

تحدث وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أمس مع كاتب الدولة الاسباني المكلف بالشؤون الخارجية ايغناثيو ايبانيز الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر،وقد جرت المحادثات بمقر وزارة الشؤون الخارجية.وتندرج زيارة كاتب الدولة الاسباني في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين،وستسمح هذه الزيارة بإجراء تقييم شامل لكافة العلاقات الثنائية لاسيما في سياق الاجتماع الجزائري-الاسباني السادس رفيع المستوى الذي انعقد بتاريخ 21 جويلية الماضي بمدريد تطبيقا لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي وقعت بين البلدين يوم 8 أكتوبر 2002 بمدريد، وسمح اللقاء بتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في ليبيا ومالي ومسألة الصحراء الغربية والوضع في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والهجرة.

ق.و