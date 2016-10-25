تعديل قانون الاتصالات قريبا لمنع احتكار اتصالات الجزائر للأنترنت





ص.ب

كشفت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون فإنه سيتم تعديل قانون الاتصالات في الجزائر قريبا، و هذا التعديل سيشمل تغييرات تاريخية في الجزائر و التي أهمها منع احتكار مجال الانترنت من طرف اتصالات الجزائر مع فتح المجال للخواص، و هذا من أجل خفض الأسعار و تقديم خدمات في المستوى،و سيتم تقديم المشروع قريبا إلى مجلس الوزراء قبل أن يتم عرضه على مجلس النواب للمصادقة عليه، و الذي إن تمت المصادقة عليه سينهي احتكار اتصالات الجزائر و الذي من شأنه أن يحسن من خدمة الانترنت في الجزائر بشكل ملحوظ، من المعروف أن خدمات الانترنت في الجزائر تتحكم فيها اتصالات الجزائر و تحتكرها كليا.و بسبب هذا الاحتكار نتج عنه خدمات رديئة جعلت الجزائر في المراتب الأخيرة في هذه الخدمة في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورات كبيرة في قطاع الاتصالات بالتوازي مع قرب الانتقال لتقنية الجيل الخامس، من جهتها هدى فرعون اعتذرت على الإنقطاعات المتكررة التي شهدتها شبكة الانترنت مبرزة في نفس الوقت أن سبب الإنقطاعات كثيرة منها تكنولوجية « الأمسان» التي تحدث الانقطاع بالنظر إلى عدم التحكم فيها ووجود يد عاملة غير مؤهلة تنسى بعض المتغيرات حينها يحدث العطب،كما تأسفت على سرقة الكوابل النحاسية التي تعد من أهم أسباب الإنقطاعات.