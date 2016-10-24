سائقو سيارات الأجرة على خط الطاهير / الشقفة يضربون للمطالبة بمحطة للتوقف

دخل صبيحة أمس العشرات من سائقي سيارات الأجرة العاملين على خط الطاهير / الشقفة في إضراب مفتوح عن العمل وذلك من أجل المطالبة بتخصيص محطة لتوقيف سياراتهم ووضع لافتة تدل على مكان المحطة وكذا الخط الذي يعملون عليه وهو ما تسبب في شل حركة النقل بين أكبر مدينتين بالجهة الجنوبية من عاصمة الولاية .وقد توقف صبيحة أمس العشرات من أصحاب السيارات الصفراء عن العمل مباشرة بعد فشل الاجتماع الذي عقده هؤلاء مع مصالح بلدية الطاهير التي رفضت حسب بعض من تحدثوا إلى « آخر ساعة « الاستجابة لمطلبهم الرئيس المتمثل في تخصيص محطة دائمة لهم ووضع لافتة لإرشاد الركاب إلى مكان المحطة وكذا الاتجاهات التي يعمل عليها هؤلاء الناقلون ، وهو ما زاد في غضب المعنيين الذين قرروا حسب تصريحات ممثل عنهم الدخول في إضراب مفتوح إلى غاية الاستجابة لمطلبهم وإنهاء الخلاف الحاصل بين الطرفين ، علما وأن أصحاب « الصفراء» بالطاهير سبق وأن قاموا بعدة حركات احتجاجية في وقت سابق بسبب ما أسموه بظروف العمل المتردية غير أن أحوالهم لم تتحسن وهو ماساهم في ارتفاع حدة الخلاف بينهم وبين سلطات بلدية الطاهير .جدير ذكره أن هذا الإضراب يأتي بعد أيام قليلة من الإضراب الذي شنه الناقلون على مستوى عدة خطوط بإقليم بلدية الطاهير احتجاجا على تأخر السلطات في فتح المحطة البرية الجديدة التي استفادت منها هذه البلدية وهو ما تسبب يومها في شل حركة النقل باتجاه مدينة الطاهير ، في الوقت الذي يهدد فيه هؤلاء الناقلون بمواصلة احتجاجاتهم في حال بقاء الأمور على حالها .

م. مسعود