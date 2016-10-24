إدارة مستشفى ابن رشد الجامعي توقف السائق وتحول الملف للعدالة

أوقفت إدارة المستشفى الجامعي ابن رشد السائق الذي أقدم على الاعتداء وضرب الطبيب المناوب بمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى ابن سينا نهاية الأسبوع الفارط وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن توقيف السائق سيكون لفترة غير محدودة في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات في حين يتم إحالة القضية على العدالة بمجرد ظهور نتائج الطبيب الشرعي. هذا وتعود حيثيات القضية إلى ليلة الأربعاء إلى الخميس من نهاية الأسبوع الفارط عندما أقدم سائق بمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى ابن سينا على ضرب طبيب مناوب بذات المصلحة بعد أن طالبه باحترام قوانين الانضباط داخل المصلحة خلال ساعات العمل حيث أن السائق كان يتردد على المصلحة في كل مرة وهو ما أثار غضب السائق الذي أقدم على توجيه لكمات وضربات قوية إلى الضحية الأمر الذي أدى إلى إصابته بعدة جروح خطيرة وكذا تسبب له في كسور على مستوى اليد مما استدعى نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية على مستوى إحدى العيادات الخاصة حيث خضع لعملية جراحية على مستوى الذراع يوم الخميس الفارط في حين توجه إلى مصلحة الطب الشرعي يوم أمس الأحد في انتظار ظهور نتائج الفحوصات التي خضع لها مع تحديد العجز الطبي جراء الاعتداء الذي تعرض له. علما أن إدارة المستشفى ستحول القضية إلى المحكمة الابتدائية بمجرد ظهور نتائج الطب الشرعي.

بوسعادة فتيحة