الإفراج عن حصة 500 مسكن اجتماعي قبل نهاية الأسبوع ببلدية جيجل





م. مسعود

ينتظر أن تفرج سلطات دائرة جيجل خلال الساعات المقبلة عن حصة (500) مسكن اجتماعي ببلدية جيجل وذلك بعد» سوسبانس» وانتظار طويلين حسب ما أكده رئيس الدائرة توفيق ضيف في تصريحات صحفية أمس الأحد .وأكد رئيس دائرة جيجل بأن عملية ضبط قائمة المستفيدين من حصة (500) مسكن اجتماعي ببلدية جيجل شارفت على نهايتها على أن يتم الإفراج عن القائمة خلال فترة وجيزة دون أن يحدد تاريخ الإفراج عن هذه القائمة بشكل دقيق ولو أن مصادر متطابقة تحدثت عن تعليق هذه القائمة خلال ساعات أو بالأحرى قبل عطلة نهاية الأسبوع الجاري إن لم يطرء أي جديد من شأنه تأخير الإعلان عن هذه القائمة .ودعا رئيس دائرة جيجل في ذات التصريحات مواطني عاصمة الولاية جيجل إلى الصبر والتريث وتحديدا اللذين لم يجدوا أسماءهم في هذه القائمة التي شغلت بال الرأي العام ببلدية جيجل خلال الأيام الأخيرة مؤكدا بأن عملية التوزيع هذه ستتبعها عملية توزيع أخرى ستمس قائمة كبيرة تضم في المجموع (2860) وحدة سكنية ضمن صيغة السكن الاجتماعي وهو ما سيساهم حسبه في الاستجابة لعدد كبير من الطلبات رغم اعترافه بأن عدد الملفات المودعة لدى مصالح الدائرة إلى حدود سبتمبر المنقضي قاربت (14) ألف ملف وهو ما يؤكد صعوبة الاستجابة لكل الطلبات في ظل التباين الكبير بين عدد السكنات الجاهزة وعدد الملفات الذي مافتئ يكبر مع مرور السنوات .