شقيقان يقتلان صديقهما حرقا بالنار بحي خرازة

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آسيا بوقرة

لقي شاب في العشرينات من العمر مصرعه عقب قيام شقيقين بإضرام النار في جسده وذلك على خلفية مشاجرة عنيفة بين أحدهما وذلك بحي خرازة التابعة لبلدية برحال بعنابة.حيث أن مصالح الأمن بخرازة تلقت بلاغا من شخص يخبرهم عن مشاهدته لشاب بالمنطقة تشتعل فيه النار لتتنقل مصالح الأمن إلى مكان الحادثة حيث تم العثور على الضحية المدعو (ت.أ) مصاب بحروق بليغة ومغطى ببطانية على الرصيف قرب الوادي وحوله جمع من الناس أين تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج اللازم ليمكث أياما بالعناية المركزة إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بحروقه البليغة لتقوم المصالح الأمنية بفتح تحقيق معمق حول الحادثة حيث صرح أحد الشهود أنه كان في حراسة بناية في طور الإنجاز بقرية خرازة فشاهد مجموعة من الأشخاص حول نار أضرموها للتدفئة، ثم سمع أصواتا وضوضاء ليلا ليعلم بعد ذلك أن (ت.أ) والمتهم (ع.ج) تشاجرا فانصرف (ع.ج) في سيارة من نوع مازدا وبعد مدة شاهد (ع.ج) يقف خلف الضحية بقارورة بنزين ثم شاهد النار تشتعل في وجه الضحية وأطرافه ليفر الجاني بعد ذلك وحسب ما صرح به أهل الضحية فإن فلذة كبدهم قد سبق وأن تشاجر مع المتهم المدعو (ع.ج) أين تعرض للضرب بالسكين ولم يقم برفع شكوى ضده ليعاود المشاجرة معه يوم الواقعة أين قام شقيقه بالاعتداء عليه بواسطة «رفش» أي «البالة» حيث أغمي عليه فيما أقدم (ع.ج) على رشه بواسطة البنزين وإضرام النار في جسده عن طريق ولاعة الأمر الذي أدى إلى وفاته متأثرا بحروق بليغة، وقد أكد الشهود الواقعة مضيفا أنه حاول التدخل لإخماد الحريق إلا أن أحد المتهمين حاولا منعه ليتمكن آخر من رمي البطانية وإخماد الحريق والاتصال بالحماية المدنية التي قامت على جناح السرعة بنقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم في محاولة لإنقاذ حياته إلا أن هذا الأخير توفي بعد أيام من الحادثة ليتم توقيف الجانيين واستجوابهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما حيث تم إيداعهما الحبس المؤقت إلى غاية مثولهم أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة حيث خلال جلسة المحاكمة نفى الشقيقان (ع.ج) و(ع.ك) التهمة المنسوبة إليهما لا سيما وأن (ع.ج) لم تكن له أية نية في قتل الضحية فيما أفاد الآخر أنه لم يكن في مسرح الجريمة وبعد سماع جميع الأطراف من الشهود ومحامي الدفاع التمست النيابة العامة تسليط عقوبة المؤبد وبعد النظر في القضية تم إدانة المتهمين بعقوبة المؤبد.