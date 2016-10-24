ثغرة مالية بأزيد من ملياري سنتيم بوكالة SAA ببرحال





كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن المديرية العامة للشركة الوطنية للتأمين SAA أوفدت لجنة تحقيق إلى الوكيل المعتمد ببلدية ببرحال على خلفية الشكاوى المقدمة ضده من قبل الزبائن بسبب عدم تحصلهم على التعويضات عن الحوادث التي تعرضوا لها رغم دفعهم مستحقات التأمين الكامل.

بوسعادة فتيحة

وحسب المصادر التي أوفدت الخبر فإن اللجنة التي أتمت إعداد التقرير الخاص على مدار شهرين كاملين كشفت العديد من التلاعبات خاصة فيما يتعلق بمستحقات التأمين التي لا تحول إلى الحساب الجاري الخاص بالشركة الوطنية للتأمين SAA إلى جانب إصدار الوكيل لعدة شيكات بدون رصيد سواء بالنسبة للزبائن أو عدة مصالح على رأسها مصالح الضرائب بدائرة برحال حيث يتعلق الأمر بأربع شبكات ما زالت تتنظر التسوية بمبلغ يفوق 400 مليون دينار جزائري في حين سجلت ثغرة مالية تفوق ملياري سنتيم. هذا وقد رفعت اللجنة تقريرها حسب ما أفادت به ذات المصادر إلى الجهات المعنية والتي تضمنت التجاوزات الممارسة من قبل الوكيل خاصة فيما يتعلق بعدم صرف تعويضات الزبائن وعدم تحويل الأموال الخاصة بالشركة المتعلقة بحصة 80 بالمئة مقابل تحصله على 10 بالمئة الخاصة به والتي لا تصل هي الأخرى إلى الحساب الخاص به. هذا وتجدر الإشارة إلى أن القضية فجرها زبائن الوكالة قبل شهر رمضان الفارط حيث تم إيفاد لجنة تحقيق على إثرها تزامنا مع حلول شهر رمضان حيث استمرت التحقيقات على مدار شهرين كاملين تم خلالها الوقوف على جميع التجاوزات في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات خلال الأيام الفارطة خاصة وأن العديد من الأطراف تهدد في حالة عدم تحصلهم على مستحقاتهم بتحويل الشيكات إلى العدالة.