زيادة مرتقبة في أسعار الوقود بنسبة 13 بالمائة





زيادة في الضرائب على العقارات والمركبات و حقوق الدمغة على جواز السفر و بطاقة التعريف

عادل أمين

يؤكد نواب بالمجلس الشعبي الوطني أن قانون المالية لسنة 2017 الذي صادق عليه مجلس الوزراء سيكون مع مطلع العام المقبل صادما للمواطنين الجزائريين بتسجيل زيادات في أسعار السلع و الخدمات ذات الاستهلاك الواسع سواء كانت فلاحية أو صناعية أو خدماتية و هذا ما يؤثر و ينعكس على حجم الإنفاق و التضخم و تراجع القدرة الشرائية للمواطن حيث ينتظر الجزائريون ابتداء من جانفي 2017 ضرائب و رسوما جديدة ستمس مختلف المجالات مثل الزيادة على القيمة المضافة (TVA) والمواد الطاقوية من بنزين و مازوت و ضرائب على مختلف العقارات و ضرائب على المركبات و طلبات تسجيل المواد الصيدلانية، و حقوق الدمغة على جواز السفر و بطاقة التعريف، و الرسم على العجلات الجديدة و الأجهزة الكهرومنزلية و بعض السلع الفاخرة مثل السيارات رباعية الدفع و الموز و الكيوي و الأناناس و كذلك القهوة و الشاي بنسبة 10 في المائة. النائب بالبرلمان «لخضر بن خلاف» وفي سياق تحليله قال أن سنة 2017 ستكون صعبة على الجزائريين بسبب السياسات الخاطئة التي اعتمدت أثناء البحبوحة المالية و كذا القرارات التي اتخذت بوقف مشاريع بناء المدارس و مؤسسات الصحة الجوارية و المستشفيات و الطرق السريعة. مؤكدا يمثل استمرارية لقانون المالية 2016 بل أخطر منه بسبب المؤشرات الاقتصادية التي دخلت في مرحلة الخطر و فراغ صندوق ضبط الإيرادات الذي كان يغطي عجز الميزانية، و رغم ذلك تواصل الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام . مشيرا إلى اعتماد سعر مرجعي للمحروقات بـ 50 دولارا في حين أن السعر المتوسط حاليا هو 45 دولارا. فالحكومة بذلك تدفع نحو الاستدانة الخارجية. وفي الوقت الذي كان البرميل بـ 80 دولارا كان السعر المرجعي 19 دولارا وعندما وصل إلى 140 دولارا كان السعر المرجعي 37 دولارا. فبالنسبة للزيادات في المواد الطاقوية يؤكد المصدر ذاته فإن البنزين بكل أنواعه : زيادة ب 13 في المائة: -بنزين بدون رصاص يصبح سعره 35.08 دج .- بنزين ممتاز يصبح سعره 35.49 دج- بنزين عادي يصبح سعره 32.47 دج- المازوت : زيادة بـ 8 في المائة.- المازوت يصبح سعره 20.23 دج أما الرسم على القيمة المضافة (TVA) نسبة 7 في المائة تصبح 9 في المائة و نسبة 17 في المائة تصبح 19 في المائة. زيادة غير مباشرة على كل المواد. ت- ضرائب على العقارات : من 5 إلى 15 في المائة بمختلف أنواعها (كراء، بيع، شراء..إلخ) وبخصوص الضريبة الجديدة على رخص البناء ج- رسوم على الآلات الكهرومنزلية التي تشتغل بالكهرباء أو الغاز، من 45 إلى 60 في المائة، يبرّرون هذا برسم الفعالية الطاقوية و ترشيد استهلاكها، و هو في الحقيقة رفع لسعر الغاز و الكهرباء من جديد بطريقة غير مباشرة وكذلك رسوم على جواز السفر و بطاقة التعريف البيومترية عند الاستعجال كي تستخرج هذه الوثائق خلال ثمانية أيام يتم تسديد 25000.00 دينار جزائري بالنسبة للجواز ذي 28 صفحة و تسديد 45000.00 دينار لجواز ذي 48 صفحة. أما من ضاع جواز سفره أو بطاقته فلابد من إضافة 10000.00 دينار جزائري على قسيمة الجواز و إضافة 1000.00 دينار جزائري بالنسبة لبطاقة التعريف البيومترية.