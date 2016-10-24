وزارة التربية تمنح الضوء الأخضر لترسيم 5 آلاف أستاذ متعاقد





كشفت وزيرة التربية «نورية بن غبريت» عن تعليمات وجهت إلى مديري التربية الولائيين للجوء إلى التعاقد لسد المناصب الشاغرة المسجلة في مادتي الرياضيات و الفيزياء خاصة. « بن غبريت « وفي ندوة صحفية نشطتها على هامش لقاء نظم أمس في مقر الوزارة للإعلان رسميا عن انطلاق العمل بالأرضية الرقمية للتوظيف أعلنت عن منح الضوء الأخضر للمفتشين الولائيين على مستوى مديريات التربية لترسيم المتعاقدين الذين بلغ عددهم هذا الموسم 5 ألاف أستاذ جلهم في مادتي الرياضيات و الفيزياء بالنظر إلى النقص الكبير المسجل في مختلف الولايات و هو إجراء اهتدت إليه مصالح الوزارة بعد أن تبين بأن الاستعانة بالقوائم الوطنية للاحتياطيين بعد نفاذ المحلية أو عدم استجابتهم للشواغر المعلن عنها لم يعالج الخلل. وكانت وزيرة التربية الوطنية» نورية بن غبريت» قد أعلنت عن استدعاء الأساتذة المتعاقدين الراسبين في مسابقة التوظيف المنظمة شهر أفريل الفارط لتجديد عقودهم بعد أن سجلت العديد من المؤسسات التربوية بالولايات عجزا كبيرا في عدد الأساتذة. وكشف عاشور إيدير رئيس مجلس ثانويات الجزائر بأن اتفاقا تم التوصل إليه مع وزارة التربية الوطنية يقضي بتوظيف 10 آلاف أستاذ متعاقد لمعالجة إشكالية الشغور عبر العديد من المؤسسات التربوية.

عادل أمين