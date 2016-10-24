أسعار الحبوب الجافة والبقوليات تلهب جيوب المواطنين

تشهد أسعار الحبوب الجافة والبقوليات عموما ارتفاعا خياليا في الفترة الأخيرة وخاصة أن هذه المواد الاستهلاكية من أساسيات المائدة الجزائرية خصوصا في فصل الشتاء حيث أكدت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن أسعار البقول الجافة قد عرفت ارتفاعا ما بين 10 و 15 بالمئة حيث أن سعر الحمص وصل إلى حدود 300 دج وسعر اللوبيا إلى حدود 280 دج وارتفاع سعر العدس بالأسواق المحلية والتجزئة وقد أرجع التجار سبب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاعها بأسواق الجملة إلى جانب ارتفاعها بالأسواق العالمية حيث أن البقوليات يتم استيرادها من الخارج وللاستفسار عن الموضوع قمنا بجولة استطلاعية حيث لاحظنا أن معظم أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا طفيفا إلا أن البقوليات والحبوب الجافة قد قفزت قفزة نوعية مقارنة بالأشهر القليلة السابقة كما أن هذه المواد يكثر عليها الطلب من قبل المستهلكين وخاصة تزامنا والبرودة في فصل الشتاء.

حورية فارح