نمو الناتج المحلي الخام بـ %4.3 خلال الثلاثي الثاني

سجل الناتج المحلي الخام للجزائر خلال الثلاثي الثاني للعام الجاري 2016 نموا ب4.3% على أساس سنوي، بفضل أداء قطاع البناء والأشغال العمومية و كذا الخدمات التجارية، حسب الديوان الوطني للإحصائيات، وبلغ معدل النمو خارج المحروقات 7.4% في الثلاثي الثاني 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015، حسب المصدر ذاته، وتشير معطيات الديوان حول توزع الناتج المحلي الخام على مختلف القطاعات، إلى تسجيل معدل نمو 3.8 % في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، مقابل 3.5% في قطاع الفلاحة والغابات والصيد، 5% في قطاع الخدمات التجارية، 4.3% في الصناعة و3.3% في قطاع الخدمات غير التجارية، وتتكون الخدمات التجارية من النقل والاتصالات والتجارة والفندقة والمطاعم والخدمات الموجهة للمؤسسات بينما تتكون الخدمات غير التجارية من الخدمات المالية والشؤون العقارية والأنشطة الإدارية العامة، أما بالنسبة لقطاع المحروقات فقد سجل نموا ضعيفا عند 2.0% في الثلاثي الثاني 2016، وفي 2015، سجل النتائج المحلي الخام الجزائري نموا ب9.3% (مقابل 8.3% في 2014) أكثر مما ورد في توقعات قانون المالية التكميلي ل2015 الذي كان ينتظر معدلا ب8.3% في الوقت الذي ارتقب من جهته صندوق النقد الدولي معدلا ب7.3%.

وحيد هاني