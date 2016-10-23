لعمامرة يستقبل سفير الفاتيكان الجديد

استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة أمس السبت بالجزائر العاصمة السيد لوسيانو روسو الذي سلم له نسخ من أوراق اعتماده سفيرا للفاتيكان لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وحيد. هـ